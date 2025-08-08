Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко усомнился в расколе между ЕС и США - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 08.08.2025 (обновлено: 16:59 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034156381.html
Лукашенко усомнился в расколе между ЕС и США
Лукашенко усомнился в расколе между ЕС и США - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко усомнился в расколе между ЕС и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в наличии раскола между Западной Европой и США, думает, что "роли распределены". РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:57:00+03:00
2025-08-08T16:59:00+03:00
в мире
сша
евросоюз
западная европа
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f8b6a2ae677e8f185a9a3b321298979.jpg
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в наличии раскола между Западной Европой и США, думает, что "роли распределены"."Я в позицию, которая озвучена американцами, не верю. Я сказал, что я больше сейчас склонен считать, что это спектакль. Никакого там большого раскола между Западной Европой и Америкой нет. Скорее всего, роли распределены", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".По его словам, последние события говорят о том, что "это действительно были распределенные роли"."Или, если не распределены, то мой любимый (президент США Дональд) Трамп отошел от своей политики и начал мигрировать в сторону западноевропейцев", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034153968.html
сша
западная европа
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b5605061e9f9ebc40bb8b03e11dc85a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, евросоюз, западная европа, белоруссия, александр лукашенко
В мире, США, Евросоюз, Западная Европа, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко усомнился в расколе между ЕС и США

Лукашенко усомнился в расколе между западной Европой и Соединенными Штатами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в наличии раскола между Западной Европой и США, думает, что "роли распределены".
"Я в позицию, которая озвучена американцами, не верю. Я сказал, что я больше сейчас склонен считать, что это спектакль. Никакого там большого раскола между Западной Европой и Америкой нет. Скорее всего, роли распределены", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
По его словам, последние события говорят о том, что "это действительно были распределенные роли".
"Или, если не распределены, то мой любимый (президент США Дональд) Трамп отошел от своей политики и начал мигрировать в сторону западноевропейцев", - сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США
Вчера, 14:49
 
В миреСШАЕвросоюзЗападная ЕвропаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала