Лукашенко усомнился в расколе между ЕС и США

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в наличии раскола между Западной Европой и США, думает, что "роли распределены"."Я в позицию, которая озвучена американцами, не верю. Я сказал, что я больше сейчас склонен считать, что это спектакль. Никакого там большого раскола между Западной Европой и Америкой нет. Скорее всего, роли распределены", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".По его словам, последние события говорят о том, что "это действительно были распределенные роли"."Или, если не распределены, то мой любимый (президент США Дональд) Трамп отошел от своей политики и начал мигрировать в сторону западноевропейцев", - сказал Лукашенко.

