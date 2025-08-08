https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034155951.html
Минск не договаривается с США за спиной у России, заявил Лукашенко
в мире
россия
сша
белоруссия
александр лукашенко
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Минск не договаривается с США о чём-либо за спиной у России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого опубликовало агентство БелТА. "Мы (с американской стороной - ред.) говорим о России, о Путине, о войне и прочее, но так концептуально, фундаментально мы не договариваемся. Мы не договариваемся с американцами за спиной у России. Мы обсуждать можем, но это табу на этом (на договоренности)", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, обсуждает ли он с американцами Россию. Кроме того, журналист издания выразил расхожее мнение, что США через восстановление диалога с Белоруссией стремятся некоторым образом отдалить ее от России. "Ну, это чья-то мечта. Со стороны США такое желание существовало всегда", - сказал Лукашенко, отметив, что у Миснка "дружба и теснейшее сотрудничество" с Москвой.
