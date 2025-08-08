Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что у США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию
14:54 08.08.2025
Лукашенко заявил, что у США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у политиков в США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию.
в мире
белоруссия
россия
сша
александр лукашенко
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у политиков в США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию. "Это было всегда, это чья-то мечта. Со времен приезда ко мне (американского финансиста Джорджа) Сороса. В 1994 или 1995 году он приехал ко мне и предложил… оторвать от России, но я ему честно сказал о его политике. Он слушал меня, изучал… Я ему говорю: "Джордж, ты меня извини, я эту политику проводить не буду, этого я делать не буду, поэтому, наверное, это наша с Вами последняя встреча". Я дал понять, что мы сотрудничать не будем. И с тех пор я придерживался этой линии", - сказал Лукашенко в интервью американскому журналу Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
белоруссия
россия
сша
в мире, белоруссия, россия, сша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, США, Александр Лукашенко
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у политиков в США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию.
"Это было всегда, это чья-то мечта. Со времен приезда ко мне (американского финансиста Джорджа) Сороса. В 1994 или 1995 году он приехал ко мне и предложил… оторвать от России, но я ему честно сказал о его политике. Он слушал меня, изучал… Я ему говорю: "Джордж, ты меня извини, я эту политику проводить не буду, этого я делать не буду, поэтому, наверное, это наша с Вами последняя встреча". Я дал понять, что мы сотрудничать не будем. И с тех пор я придерживался этой линии", - сказал Лукашенко в интервью американскому журналу Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции
В мире Белоруссия Россия США Александр Лукашенко
 
 
