Лукашенко заявил, что у США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию

Лукашенко заявил, что у США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко заявил, что у США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию

2025-08-08 Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у политиков в США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию.

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у политиков в США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию. "Это было всегда, это чья-то мечта. Со времен приезда ко мне (американского финансиста Джорджа) Сороса. В 1994 или 1995 году он приехал ко мне и предложил… оторвать от России, но я ему честно сказал о его политике. Он слушал меня, изучал… Я ему говорю: "Джордж, ты меня извини, я эту политику проводить не буду, этого я делать не буду, поэтому, наверное, это наша с Вами последняя встреча". Я дал понять, что мы сотрудничать не будем. И с тех пор я придерживался этой линии", - сказал Лукашенко в интервью американскому журналу Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".

