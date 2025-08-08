https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034155362.html

Лукашенко заявил о наличии канала общения с Киевом

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть канал общения с Киевом, там, несмотря на шумиху вокруг предстоящего в сентябре белорусско-российского военного учения "Запад-2025", понимают, что Минск "не пойдет" на Украину."Эти учения приобрели шум… Верят в это или не верят, но украинцы в последнее время заявляют, (что) они в это не верят, и мы в это не верим, что можно отсюда сейчас перейти белорусско-украинскую границу. Мы знаем, что происходит на границе. Она полностью забетонирована, она заминирована, что если ты туда сунешься, ты тысячи людей погубишь", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".Белорусский президент подчеркнул, что невозможно с войсками перейти эту границу."И украинцы это понимают. Я же говорю, что у нас есть канал общения с украинцами, они в это не верят, и мы им говорим, что в данном случае наши войска выведены туда (в приграничье с Украиной – ред.), наши пограничники сейчас в полной боевой готовности. Мы никогда не допустим, и это с моей стороны было заявлено, что мы вот сегодня пойдем наступать на Киев и так далее", - продолжил Лукашенко.

