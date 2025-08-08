Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал себя трампистом
14:54 08.08.2025 (обновлено: 16:53 08.08.2025)
Лукашенко назвал себя трампистом
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время выборов в США он являлся сторонником президента Дональда Трампа и критиковал бывшего американского лидера Джо Байдена."Я в открытую критиковал вашу демократию так называемую, вашего президента Байдена и поддерживал Трампа. Это было позорище - то, что вы творили с Трампом до последних президентских выборов", - заявил Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого опубликован на сайте главы государства.При этом лидер Белоруссии критически отозвался о нынешних действиях и высказываниях американского лидера Трампа в публичном поле. По словам Лукашенко, они зачастую противоречивы или голословны, а значит, не воспринимаются всерьез и не вызывают доверия. "У вас кроме пошлин, наверное, никакой политики больше нет. И притом пошлины утром одни, вечером другие. Но прежде, чем говорить о пошлинах и потом их отменять и дезавуировать свои заявления, проработай это. Это не так сложно", - подчеркнул президент Белоруссии.
александр лукашенко, в мире, белоруссия, дональд трамп, сша, джо байден
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Дональд Трамп, США, Джо Байден
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время выборов в США он являлся сторонником президента Дональда Трампа и критиковал бывшего американского лидера Джо Байдена.
"Я в открытую критиковал вашу демократию так называемую, вашего президента Байдена и поддерживал Трампа. Это было позорище - то, что вы творили с Трампом до последних президентских выборов", - заявил Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого опубликован на сайте главы государства.
При этом лидер Белоруссии критически отозвался о нынешних действиях и высказываниях американского лидера Трампа в публичном поле. По словам Лукашенко, они зачастую противоречивы или голословны, а значит, не воспринимаются всерьез и не вызывают доверия. "У вас кроме пошлин, наверное, никакой политики больше нет. И притом пошлины утром одни, вечером другие. Но прежде, чем говорить о пошлинах и потом их отменять и дезавуировать свои заявления, проработай это. Это не так сложно", - подчеркнул президент Белоруссии.
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Дональд Трамп, США, Джо Байден
 
 
