Лукашенко назвал себя трампистом
Лукашенко назвал себя трампистом - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко назвал себя трампистом
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время выборов в США он являлся сторонником президента Дональда Трампа и критиковал бывшего американского... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:54:00+03:00
2025-08-08T14:54:00+03:00
2025-08-08T16:53:00+03:00
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время выборов в США он являлся сторонником президента Дональда Трампа и критиковал бывшего американского лидера Джо Байдена."Я в открытую критиковал вашу демократию так называемую, вашего президента Байдена и поддерживал Трампа. Это было позорище - то, что вы творили с Трампом до последних президентских выборов", - заявил Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого опубликован на сайте главы государства.При этом лидер Белоруссии критически отозвался о нынешних действиях и высказываниях американского лидера Трампа в публичном поле. По словам Лукашенко, они зачастую противоречивы или голословны, а значит, не воспринимаются всерьез и не вызывают доверия. "У вас кроме пошлин, наверное, никакой политики больше нет. И притом пошлины утром одни, вечером другие. Но прежде, чем говорить о пошлинах и потом их отменять и дезавуировать свои заявления, проработай это. Это не так сложно", - подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко назвал себя трампистом
Лукашенко заявил, что считает себя сторонником Трампа, а не Байдена