Лукашенко назвал отношения России и Белоруссии союзническими

Лукашенко назвал отношения России и Белоруссии союзническими - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко назвал отношения России и Белоруссии союзническими

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска имеются союзнические отношения с Москвой и всё, что он пообещал ей до, во время и после российской

2025-08-08T14:52:00+03:00

2025-08-08T14:52:00+03:00

2025-08-08T15:04:00+03:00

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска имеются союзнические отношения с Москвой и всё, что он пообещал ей до, во время и после российской военной операции против Украины, будет соблюдаться."У нас (Белоруссии – ред.) с Россией союзнические отношения. Они все оформлены договорами. И всё, что мы пообещали (российской стороне – ред.) до, во время военной операции и после нее, мы будем неукоснительно соблюдать", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал телеканал "Первый информационный".

2025

