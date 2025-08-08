Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал отношения России и Белоруссии союзническими
14:52 08.08.2025
Лукашенко назвал отношения России и Белоруссии союзническими
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска имеются союзнические отношения с Москвой и всё, что он пообещал ей до, во время и после российской военной операции против Украины, будет соблюдаться."У нас (Белоруссии – ред.) с Россией союзнические отношения. Они все оформлены договорами. И всё, что мы пообещали (российской стороне – ред.) до, во время военной операции и после нее, мы будем неукоснительно соблюдать", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал телеканал "Первый информационный".
белоруссия, россия, в мире, минск, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, В мире, Минск, Александр Лукашенко
"У нас (Белоруссии – ред.) с Россией союзнические отношения. Они все оформлены договорами. И всё, что мы пообещали (российской стороне – ред.) до, во время военной операции и после нее, мы будем неукоснительно соблюдать", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал телеканал "Первый информационный".
Лукашенко заявил, что у США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию
БелоруссияРоссияВ миреМинскАлександр Лукашенко
 
 
