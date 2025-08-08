https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034153968.html

Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США

Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США

Белоруссия всегда имела хорошие отношения с США, но потом, особенно в период российской военной операции против Украины, они серьезно ухудшились, во многом по... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:49:00+03:00

2025-08-08T14:49:00+03:00

2025-08-08T14:49:00+03:00

в мире

сша

украина

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f8b6a2ae677e8f185a9a3b321298979.jpg

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Белоруссия всегда имела хорошие отношения с США, но потом, особенно в период российской военной операции против Украины, они серьезно ухудшились, во многом по вине Киева, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Вы знаете, у нас всегда были хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки, а с некоторыми послами США я играл в хоккей в одной команде. Посол США был в моей команде. В одной пятерке мы даже играли. Пять лет тому назад это было. У нас всегда были хорошие отношения. Но потом, особенно в период специальной военной операции, которую начала Россия, у нас отношения серьезно ухудшились", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". По его словам, начало ухудшению отношений положила Украина. "Начало (ухудшению) было положено не каким-то Трампом, Байденом из США, а с нашей родной, братской Украины, моей Украины, где мои предки родились... Вот они (украинская сторона - ред.) первыми начали нас давить, как в народе говорят. Захватили 74 или 75 большегрузов, которые товары им везли и в порты, в Одессу. Мы через порты одесские работали", - сказал белорусский президент.

https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034152306.html

сша

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, белоруссия, александр лукашенко