Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США
Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США
Белоруссия всегда имела хорошие отношения с США, но потом, особенно в период российской военной операции против Украины, они серьезно ухудшились, во многом по... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:49:00+03:00
2025-08-08T14:49:00+03:00
2025-08-08T14:49:00+03:00
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Белоруссия всегда имела хорошие отношения с США, но потом, особенно в период российской военной операции против Украины, они серьезно ухудшились, во многом по вине Киева, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Вы знаете, у нас всегда были хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки, а с некоторыми послами США я играл в хоккей в одной команде. Посол США был в моей команде. В одной пятерке мы даже играли. Пять лет тому назад это было. У нас всегда были хорошие отношения. Но потом, особенно в период специальной военной операции, которую начала Россия, у нас отношения серьезно ухудшились", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". По его словам, начало ухудшению отношений положила Украина. "Начало (ухудшению) было положено не каким-то Трампом, Байденом из США, а с нашей родной, братской Украины, моей Украины, где мои предки родились... Вот они (украинская сторона - ред.) первыми начали нас давить, как в народе говорят. Захватили 74 или 75 большегрузов, которые товары им везли и в порты, в Одессу. Мы через порты одесские работали", - сказал белорусский президент.
