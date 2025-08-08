Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034153968.html
Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США
Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США
Белоруссия всегда имела хорошие отношения с США, но потом, особенно в период российской военной операции против Украины, они серьезно ухудшились, во многом по... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:49:00+03:00
2025-08-08T14:49:00+03:00
в мире
сша
украина
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f8b6a2ae677e8f185a9a3b321298979.jpg
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Белоруссия всегда имела хорошие отношения с США, но потом, особенно в период российской военной операции против Украины, они серьезно ухудшились, во многом по вине Киева, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Вы знаете, у нас всегда были хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки, а с некоторыми послами США я играл в хоккей в одной команде. Посол США был в моей команде. В одной пятерке мы даже играли. Пять лет тому назад это было. У нас всегда были хорошие отношения. Но потом, особенно в период специальной военной операции, которую начала Россия, у нас отношения серьезно ухудшились", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". По его словам, начало ухудшению отношений положила Украина. "Начало (ухудшению) было положено не каким-то Трампом, Байденом из США, а с нашей родной, братской Украины, моей Украины, где мои предки родились... Вот они (украинская сторона - ред.) первыми начали нас давить, как в народе говорят. Захватили 74 или 75 большегрузов, которые товары им везли и в порты, в Одессу. Мы через порты одесские работали", - сказал белорусский президент.
https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034152306.html
сша
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b5605061e9f9ebc40bb8b03e11dc85a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, США, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США

Лукашенко заявил об ухудшении отношений Белоруссии и США с началом СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Белоруссия всегда имела хорошие отношения с США, но потом, особенно в период российской военной операции против Украины, они серьезно ухудшились, во многом по вине Киева, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Вы знаете, у нас всегда были хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки, а с некоторыми послами США я играл в хоккей в одной команде. Посол США был в моей команде. В одной пятерке мы даже играли. Пять лет тому назад это было. У нас всегда были хорошие отношения. Но потом, особенно в период специальной военной операции, которую начала Россия, у нас отношения серьезно ухудшились", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
По его словам, начало ухудшению отношений положила Украина. "Начало (ухудшению) было положено не каким-то Трампом, Байденом из США, а с нашей родной, братской Украины, моей Украины, где мои предки родились... Вот они (украинская сторона - ред.) первыми начали нас давить, как в народе говорят. Захватили 74 или 75 большегрузов, которые товары им везли и в порты, в Одессу. Мы через порты одесские работали", - сказал белорусский президент.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Fox News назвал страны, где может пройти встреча Путина и Трампа
Вчера, 14:43
 
В миреСШАУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала