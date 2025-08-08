https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034150962.html
Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции
Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в серьезном настрое США по снятию санкций с республики и по полной нормализации отношений
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в серьезном настрое США по снятию санкций с республики и по полной нормализации отношений Вашингтона с Минском. "Я и сейчас не верю, что американцы пойдут серьезно и будут серьезно настроены по основным вопросам - снятия санкций и нормализации отношений", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции
