Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции
14:39 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034150962.html
Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в серьезном настрое США по снятию санкций с республики и по полной нормализации отношений Вашингтона с Минском. "Я и сейчас не верю, что американцы пойдут серьезно и будут серьезно настроены по основным вопросам - снятия санкций и нормализации отношений", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции с Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в серьезном настрое США по снятию санкций с республики и по полной нормализации отношений Вашингтона с Минском.
"Я и сейчас не верю, что американцы пойдут серьезно и будут серьезно настроены по основным вопросам - снятия санкций и нормализации отношений", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
У США есть интерес к тому, чтобы ослабить ЕС, заявил Лукашенко
1 августа, 14:54
 
