Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции

Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции

08.08.2025

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в серьезном настрое США по снятию санкций с республики и по полной нормализации отношений Вашингтона с Минском. "Я и сейчас не верю, что американцы пойдут серьезно и будут серьезно настроены по основным вопросам - снятия санкций и нормализации отношений", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".

