Лукашенко допустил, что Россия не против воздушного перемирия с Украиной

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что Россия не против воздушного перемирия, но Киев также должен прекратить такие удары."Президент России может согласиться, например, на воздушное перемирие, но на этот шаг одновременно должна пойти и Украина", — сказал он в интервью американскому изданию TIME, текст которого приводит белорусское агентство БелТА.Глава Белоруссии отметил, что такая договоренность сторон была бы хорошим первым шагом для дальнейшего урегулирования.Лукашенко подчеркнул, что для прекращения конфликта надо сделать все возможное."Первый шаг — (чтобы. — Прим. ред.) не летали ракеты и дроны; второй шаг — чтобы вообще прекратить стрельбу. Прекратить стрельбу, огонь и договариваться об окончательном мире. Или там демилитаризация будет, или там отложено. Черт его знает, какая война, но люди чтобы не гибли", — сказал он.Президент также указал на возможность дипломатического завершения конфликта."Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда", — указал ЛукашенкоВстреча Путина и ТрампаНа следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

