Лукашенко заявил о важности переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 08.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 08.08.2025
Лукашенко заявил о важности переговоров между Россией и Украиной
Лукашенко заявил о важности переговоров между Россией и Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если разумно провести переговоры, Россия и Украина никогда больше не будут воевать. РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
нато
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если разумно провести переговоры, Россия и Украина никогда больше не будут воевать. "Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого приводит белорусское агентство БелТА. Также лидер Белоруссии назвал "полной глупостью" бытующее на Западе мнение о том, что Россия якобы намерена вступить в конфликт с НАТО. "Поверьте, этого нет. Я знаю это точно. Нет у Путина и у военно-политического руководства России таких целей - воевать против НАТО", - заявил, в частности, белорусский президент.
2025
Лукашенко заявил о важности переговоров между Россией и Украиной

Лукашенко заявил, что РФ и Украина больше не будут воевать, если договорятся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если разумно провести переговоры, Россия и Украина никогда больше не будут воевать.
"Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого приводит белорусское агентство БелТА.
Также лидер Белоруссии назвал "полной глупостью" бытующее на Западе мнение о том, что Россия якобы намерена вступить в конфликт с НАТО. "Поверьте, этого нет. Я знаю это точно. Нет у Путина и у военно-политического руководства России таких целей - воевать против НАТО", - заявил, в частности, белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко выразил готовность организовать трехстороннюю встречу по Украине
Вчера, 14:20
 
Специальная военная операция на Украине Россия Украина Белоруссия Александр Лукашенко НАТО
 
 
