https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034150046.html

Лукашенко заявил о важности переговоров между Россией и Украиной

Лукашенко заявил о важности переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко заявил о важности переговоров между Россией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если разумно провести переговоры, Россия и Украина никогда больше не будут воевать. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:36:00+03:00

2025-08-08T14:36:00+03:00

2025-08-08T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

белоруссия

александр лукашенко

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_5c043fc0b4fe3e55549b9662481b550b.jpg

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если разумно провести переговоры, Россия и Украина никогда больше не будут воевать. "Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого приводит белорусское агентство БелТА. Также лидер Белоруссии назвал "полной глупостью" бытующее на Западе мнение о том, что Россия якобы намерена вступить в конфликт с НАТО. "Поверьте, этого нет. Я знаю это точно. Нет у Путина и у военно-политического руководства России таких целей - воевать против НАТО", - заявил, в частности, белорусский президент.

https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034144851.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, нато