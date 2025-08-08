Лукашенко назвал инициатора белорусско-американских контактов
Лукашенко назвал США инициатором белорусско-американских контактов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Инициатором возобновления белорусско-американских контактов были США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME.
Текст интервью опубликовала пресс-служба Лукашенко.
По его словам, каналы общения между странами продолжали существовать всегда, в том числе в период охлаждения отношений, с американской стороны к каналам был подключен заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит.
"Именно этот человек с американской стороны сыграл ключевую роль в организации визитов в Беларусь официальных представителей США. В том числе визита спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в июне этого года. Это же уже пятая делегация Соединенных Штатов Америки. Кстати, они были инициаторами. И надо отдать должное, главную роль играл и сейчас, наверное, играет Смит", - сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что с инициативой об организации встречи в Минске вышла американская сторона через белорусских дипломатов, работающих в Нью-Йорке.
"Поступает информация от американцев: хотели бы поговорить, обсудить некоторые проблемы регионального характера, глобальные проблемы, поговорить об этом. Хотели бы - пожалуйста, мы для этого открыты", - рассказал Лукашенко. Он обратил внимание, что белорусская сторона, хоть и была заинтересована в таком диалоге, но не настаивала на том, чтобы делать его публичным.
Лукашенко подчеркнул, что для него не был принципиален статус участников переговоров от США. "Это мое кредо, это мой принцип: разговаривать надо со всеми, если хочешь нормальных отношений. Если не разговариваешь, то потихоньку движешься к войне. Нам это не надо. Вот было такое предложение, они приехали, очень корректно вели себя", - сказал белорусский президент.