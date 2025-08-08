Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал инициатора белорусско-американских контактов - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 08.08.2025 (обновлено: 16:47 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034147984.html
Лукашенко назвал инициатора белорусско-американских контактов
Лукашенко назвал инициатора белорусско-американских контактов - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко назвал инициатора белорусско-американских контактов
Инициатором возобновления белорусско-американских контактов были США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:29:00+03:00
2025-08-08T16:47:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
украина
кит келлог
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f8b6a2ae677e8f185a9a3b321298979.jpg
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Инициатором возобновления белорусско-американских контактов были США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME.Текст интервью опубликовала пресс-служба Лукашенко.По его словам, каналы общения между странами продолжали существовать всегда, в том числе в период охлаждения отношений, с американской стороны к каналам был подключен заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит."Именно этот человек с американской стороны сыграл ключевую роль в организации визитов в Беларусь официальных представителей США. В том числе визита спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в июне этого года. Это же уже пятая делегация Соединенных Штатов Америки. Кстати, они были инициаторами. И надо отдать должное, главную роль играл и сейчас, наверное, играет Смит", - сказал Лукашенко.Глава государства отметил, что с инициативой об организации встречи в Минске вышла американская сторона через белорусских дипломатов, работающих в Нью-Йорке."Поступает информация от американцев: хотели бы поговорить, обсудить некоторые проблемы регионального характера, глобальные проблемы, поговорить об этом. Хотели бы - пожалуйста, мы для этого открыты", - рассказал Лукашенко. Он обратил внимание, что белорусская сторона, хоть и была заинтересована в таком диалоге, но не настаивала на том, чтобы делать его публичным.Лукашенко подчеркнул, что для него не был принципиален статус участников переговоров от США. "Это мое кредо, это мой принцип: разговаривать надо со всеми, если хочешь нормальных отношений. Если не разговариваешь, то потихоньку движешься к войне. Нам это не надо. Вот было такое предложение, они приехали, очень корректно вели себя", - сказал белорусский президент.
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034170800.html
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034155951.html
сша
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b5605061e9f9ebc40bb8b03e11dc85a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, белоруссия, украина, кит келлог, александр лукашенко
В мире, США, Белоруссия, Украина, Кит Келлог, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал инициатора белорусско-американских контактов

Лукашенко назвал США инициатором белорусско-американских контактов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Инициатором возобновления белорусско-американских контактов были США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME.
Текст интервью опубликовала пресс-служба Лукашенко.
По его словам, каналы общения между странами продолжали существовать всегда, в том числе в период охлаждения отношений, с американской стороны к каналам был подключен заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Минск не использует мигрантов, чтобы навредить ЕС, заявил Лукашенко
Вчера, 15:47
"Именно этот человек с американской стороны сыграл ключевую роль в организации визитов в Беларусь официальных представителей США. В том числе визита спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в июне этого года. Это же уже пятая делегация Соединенных Штатов Америки. Кстати, они были инициаторами. И надо отдать должное, главную роль играл и сейчас, наверное, играет Смит", - сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что с инициативой об организации встречи в Минске вышла американская сторона через белорусских дипломатов, работающих в Нью-Йорке.
"Поступает информация от американцев: хотели бы поговорить, обсудить некоторые проблемы регионального характера, глобальные проблемы, поговорить об этом. Хотели бы - пожалуйста, мы для этого открыты", - рассказал Лукашенко. Он обратил внимание, что белорусская сторона, хоть и была заинтересована в таком диалоге, но не настаивала на том, чтобы делать его публичным.
Лукашенко подчеркнул, что для него не был принципиален статус участников переговоров от США. "Это мое кредо, это мой принцип: разговаривать надо со всеми, если хочешь нормальных отношений. Если не разговариваешь, то потихоньку движешься к войне. Нам это не надо. Вот было такое предложение, они приехали, очень корректно вели себя", - сказал белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Минск не договаривается с США за спиной у России, заявил Лукашенко
Вчера, 14:56
 
В миреСШАБелоруссияУкраинаКит КеллогАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала