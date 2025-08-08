https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034147984.html

Лукашенко назвал инициатора белорусско-американских контактов

Лукашенко назвал инициатора белорусско-американских контактов - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко назвал инициатора белорусско-американских контактов

Инициатором возобновления белорусско-американских контактов были США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:29:00+03:00

2025-08-08T14:29:00+03:00

2025-08-08T16:47:00+03:00

в мире

сша

белоруссия

украина

кит келлог

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f8b6a2ae677e8f185a9a3b321298979.jpg

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Инициатором возобновления белорусско-американских контактов были США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME.Текст интервью опубликовала пресс-служба Лукашенко.По его словам, каналы общения между странами продолжали существовать всегда, в том числе в период охлаждения отношений, с американской стороны к каналам был подключен заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит."Именно этот человек с американской стороны сыграл ключевую роль в организации визитов в Беларусь официальных представителей США. В том числе визита спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в июне этого года. Это же уже пятая делегация Соединенных Штатов Америки. Кстати, они были инициаторами. И надо отдать должное, главную роль играл и сейчас, наверное, играет Смит", - сказал Лукашенко.Глава государства отметил, что с инициативой об организации встречи в Минске вышла американская сторона через белорусских дипломатов, работающих в Нью-Йорке."Поступает информация от американцев: хотели бы поговорить, обсудить некоторые проблемы регионального характера, глобальные проблемы, поговорить об этом. Хотели бы - пожалуйста, мы для этого открыты", - рассказал Лукашенко. Он обратил внимание, что белорусская сторона, хоть и была заинтересована в таком диалоге, но не настаивала на том, чтобы делать его публичным.Лукашенко подчеркнул, что для него не был принципиален статус участников переговоров от США. "Это мое кредо, это мой принцип: разговаривать надо со всеми, если хочешь нормальных отношений. Если не разговариваешь, то потихоньку движешься к войне. Нам это не надо. Вот было такое предложение, они приехали, очень корректно вели себя", - сказал белорусский президент.

https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034170800.html

https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034155951.html

сша

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, белоруссия, украина, кит келлог, александр лукашенко