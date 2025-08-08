https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034144851.html

Лукашенко выразил готовность организовать трехстороннюю встречу по Украине - РИА Новости, 08.08.2025

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности организовать в Минске переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. РИА Новости, 08.08.2025

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности организовать в Минске переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого опубликовало агентство Белта, сказал, что к подобным переговорам нельзя подходить спонтанно, они нуждаются в предварительной проработке и подготовке."Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева, определились - через месяц будет эта встреча. Первый день - американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова. Это будет выглядеть достойно", - сказал глава государства.Лукашенко допустил, что такие переговоры можно было бы организовать в Минске. По его словам, Путин с удовольствием бы встретился с Трампом в белорусской столице. Останется доволен встречей и американский лидер, сказал Лукашенко.

