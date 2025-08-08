https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034100477.html

Лукашенко призвал производить импортозамещающее оборудование

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу производства в республике импортозамещающего оборудования для АПК, включая автоматический пресс и робот для доения коров, с конкурентоспособными характеристиками, сообщила пресс-служба главы государства. Как проинформировала пресс-служба, глава государства 8 августа посещает Смолевичский район в Минской области, где лично контролирует ход уборочной кампании. Согласно сообщению пресс-службы, в ходе рабочей поездки речь зашла о необходимости производить собственный, белорусский автоматический пресс и робот для доения коров, которые по характеристикам должны быть не хуже импортных. По ее данным, Лукашенко напомнил, что ставил соответствующие задачи при назначении Виктора Каранкевича вице-премьером. "Мы должны свое делать. Это нам очень нужно", - приводит пресс-служба слова Лукашенко. По информации пресс-службы, Лукашенко подробно расспросил специалистов о ситуации с выращиванием озимого рапса - речь шла про обеспечение семенами этой культуры, особенности технологии возделывания, сроки высадки и уборки и так далее. Как пояснили специалисты, в этом году для озимого рапса очень сложные погодные условия, тем не менее, по прогнозам, в этом году удастся собрать не менее миллиона тонн рапса, но это общий валовой сбор, а маслосемян будет немного меньше, хотя в прошлом году урожай именно маслосемян был миллион тонн, говорится в сообщении пресс-службы. "Нам бы на этом удержаться", - сказал президент, говоря о показателях прошлого года.

