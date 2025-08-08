Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой - РИА Новости, 08.08.2025
15:05 08.08.2025 (обновлено: 15:28 08.08.2025)
Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой
Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Белоруссия готовится к войне для того, чтобы избежать ее, концепция безопасности основана на том, что Минск готов нанести неприемлемый ущерб Польше и Прибалтике, заявил президент республики Александр Лукашенко."У России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее. Мы знаем, что делать. Мы извлекли уроки из всех последних войн. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии - кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб. Я один из элементов вам только что описал. Поэтому они понимают, что в данном случае мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо. И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого приводит Белта.
Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Белоруссия готовится к войне для того, чтобы избежать ее, концепция безопасности основана на том, что Минск готов нанести неприемлемый ущерб Польше и Прибалтике, заявил президент республики Александр Лукашенко.
России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее. Мы знаем, что делать. Мы извлекли уроки из всех последних войн. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии - кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб. Я один из элементов вам только что описал. Поэтому они понимают, что в данном случае мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо. И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого приводит Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Минск не договаривается с США за спиной у России, заявил Лукашенко
Вчера, 14:56
 
