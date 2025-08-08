https://ria.ru/20250808/lukasheko-2034158235.html
Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой
Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой
Белоруссия готовится к войне для того, чтобы избежать ее, концепция безопасности основана на том, что Минск готов нанести неприемлемый ущерб Польше и... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:05:00+03:00
2025-08-08T15:05:00+03:00
2025-08-08T15:28:00+03:00
польша
прибалтика
белоруссия
александр лукашенко
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_1931280337cede908d74ef2e9f86ea62.jpg
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Белоруссия готовится к войне для того, чтобы избежать ее, концепция безопасности основана на том, что Минск готов нанести неприемлемый ущерб Польше и Прибалтике, заявил президент республики Александр Лукашенко."У России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее. Мы знаем, что делать. Мы извлекли уроки из всех последних войн. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии - кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб. Я один из элементов вам только что описал. Поэтому они понимают, что в данном случае мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо. И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого приводит Белта.
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034155951.html
польша
прибалтика
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_148:0:1314:875_1920x0_80_0_0_ccc7f503e57f960654ff8f0e04415c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, прибалтика, белоруссия, александр лукашенко, россия, в мире
Польша, Прибалтика, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, В мире
Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой
Лукашенко: Минск может нанести неприемлемый ущерб Польше и Прибалтике