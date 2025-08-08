https://ria.ru/20250808/lukasheko-2034158235.html

Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой

Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой

Белоруссия готовится к войне для того, чтобы избежать ее, концепция безопасности основана на том, что Минск готов нанести неприемлемый ущерб Польше и... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T15:05:00+03:00

2025-08-08T15:05:00+03:00

2025-08-08T15:28:00+03:00

польша

прибалтика

белоруссия

александр лукашенко

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_1931280337cede908d74ef2e9f86ea62.jpg

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Белоруссия готовится к войне для того, чтобы избежать ее, концепция безопасности основана на том, что Минск готов нанести неприемлемый ущерб Польше и Прибалтике, заявил президент республики Александр Лукашенко."У России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее. Мы знаем, что делать. Мы извлекли уроки из всех последних войн. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии - кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб. Я один из элементов вам только что описал. Поэтому они понимают, что в данном случае мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо. И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого приводит Белта.

https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034155951.html

польша

прибалтика

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, прибалтика, белоруссия, александр лукашенко, россия, в мире