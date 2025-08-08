https://ria.ru/20250808/liksutov-2034108701.html

Ликсутов: в Москве установят турникеты собственного производства

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Москва заключила офсетный контракт на поставку турникетов для городского транспорта, указал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва активно заинтересована в локализации на территории города высокотехнологичных наукоемких производств. В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина мы интегрируем инновационные технологические решения московского производства во все сферы городского хозяйства", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он отметил, что благодаря подписанному документу вырастет глубина локализации. Новую технику с возможностью оплаты по биометрии поставят свыше чем на 4,5 тысячи турникетных проходах.Новые турникеты город будет закупать в течение семи лет. Первая поставка планируется в этом году. Предполагается, что пропускная способность станций метро вырастет на 40% за счет инновационной конструкции. Кроме этого, отечественная микроэлектроника должна ускорить скорость срабатывания каждого турникета."В рамках исполнения инвестиционных обязательств инвестор создаст новое производство площадью около 5 тысяч квадратных метров на территории ОЭЗ "Технополис Москва" и вложит в проект не менее 500 миллионов рублей,", – отметил министр столичного правительства, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что внутри комплекса будут находится участок выпуска электронных элементов и управляющей автоматики, зона металлообработки, а также создание пластиковых товаров.Создавать и поставлять технику будет "Инфоматика". Предприятие, которое разрабатывает высокотехнологичное оборудование контроля доступа и билетно-пропускных систем. Турникеты являются собственной разработкой компании. Как сообщил генеральный директор предприятия Давид Тартаковский, завод ценит партнерство со столицей и благодарит за доверие. Используемые меры поддержки помогают осуществлять инвестиционные проекты. Появление завода полного цикла в ОЭЗ "Технополис Москва" выведет качество товаров на новый уровень и повысит скорость производства.С 2017 года город заключил свыше 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, компонентов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и другое. Общий объем закупки по этим договорам превысит 700 миллиардов рублей. Суммарно будет создано более 8 тысяч рабочих мест. Инвестиции в освоение производств составят свыше 126 миллиардов рублей.По девяти офсетным контрактам инвесторы закончили постройку и обновление производств, начаты поставки товаров для нужд Москвы.

