Лепс и Shaman выступили у Крымского моста
16:31 08.08.2025 (обновлено: 17:39 08.08.2025)
Лепс и Shaman выступили у Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Выступление российских артистов Григория Лепса и Ярослава Дронова (Shaman) у Крымского моста было экспромтом, сообщили РИА Новости в инфоцентре, комментируя ситуацию на автоподходах к транспортному переходу. Ранее в соцсетях появилось видео, в котором Лепс и Shaman стояли в пробке на подъездах к Крымскому мосту. В какой-то момент артисты вышли из автобусов, чтобы размяться. По словам очевидцев, они также дали небольшой импровизированный концерт. "Данный случай имел место несколько дней назад и был экспромтом. Артисты вышли из автобусов, напевали, разминались, люди снимали на свои телефоны", - сказали в инфоцентре . Ехали артисты из Крыма в сторону Краснодарского края. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом пика летнего курортного сезона. В связи с этим было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Выступление российских артистов Григория Лепса и Ярослава Дронова (Shaman) у Крымского моста было экспромтом, сообщили РИА Новости в инфоцентре, комментируя ситуацию на автоподходах к транспортному переходу.
Ранее в соцсетях появилось видео, в котором Лепс и Shaman стояли в пробке на подъездах к Крымскому мосту. В какой-то момент артисты вышли из автобусов, чтобы размяться. По словам очевидцев, они также дали небольшой импровизированный концерт.
"Данный случай имел место несколько дней назад и был экспромтом. Артисты вышли из автобусов, напевали, разминались, люди снимали на свои телефоны", - сказали в инфоцентре .
Ехали артисты из Крыма в сторону Краснодарского края.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом пика летнего курортного сезона. В связи с этим было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
Shaman рассказал о подготовке номера к выступлению на "Интервидении"
4 августа, 01:02
Shaman рассказал о подготовке номера к выступлению на "Интервидении"
4 августа, 01:02
 
