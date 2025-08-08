https://ria.ru/20250808/leps-2034188890.html
Лепс и Shaman выступили у Крымского моста
Лепс и Shaman выступили у Крымского моста - РИА Новости, 08.08.2025
Лепс и Shaman выступили у Крымского моста
Выступление российских артистов Григория Лепса и Ярослава Дронова (Shaman) у Крымского моста было экспромтом, сообщили РИА Новости в инфоцентре, комментируя... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:31:00+03:00
2025-08-08T16:31:00+03:00
2025-08-08T17:39:00+03:00
шоубиз
республика крым
краснодарский край
керченский пролив
григорий лепс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034210762_0:80:418:315_1920x0_80_0_0_6019261758ade8ab5dcda30f8a615ae9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Выступление российских артистов Григория Лепса и Ярослава Дронова (Shaman) у Крымского моста было экспромтом, сообщили РИА Новости в инфоцентре, комментируя ситуацию на автоподходах к транспортному переходу. Ранее в соцсетях появилось видео, в котором Лепс и Shaman стояли в пробке на подъездах к Крымскому мосту. В какой-то момент артисты вышли из автобусов, чтобы размяться. По словам очевидцев, они также дали небольшой импровизированный концерт. "Данный случай имел место несколько дней назад и был экспромтом. Артисты вышли из автобусов, напевали, разминались, люди снимали на свои телефоны", - сказали в инфоцентре . Ехали артисты из Крыма в сторону Краснодарского края. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом пика летнего курортного сезона. В связи с этим было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
https://ria.ru/20250804/shaman-2033152113.html
республика крым
краснодарский край
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034210762_0:0:418:315_1920x0_80_0_0_d2cab63de732bc814768db50b9519994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, краснодарский край, керченский пролив, григорий лепс
Шоубиз, Республика Крым, Краснодарский край, Керченский пролив, Григорий Лепс
Лепс и Shaman выступили у Крымского моста
Выступление Лепса и Shaman'а у Крымского моста было экспромтом