Лукашенко назвал вторжение ВСУ в Курскую область военной ошибкой - РИА Новости, 08.08.2025
15:45 08.08.2025
Лукашенко назвал вторжение ВСУ в Курскую область военной ошибкой
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытка захвата вооруженными силами Украины Курской области была военной ошибкой, практически все брошенные туда части были уничтожены, при этом никакого результата они не добились. "Стратегически (президент РФ Владимир - ред.) Путин был прав. Я ему тогда не верил, что это была ошибка с военной точки зрения, потому что они (Украина - ред.) огромные силы туда бросили. Так и было. Притом лучшие силы, подготовленные. Они зашли туда. Сейчас они практически все уничтожены. Результата не добились и оголили другие участки фронта", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого опубликован на сайте главы государства. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Лукашенко назвал вторжение ВСУ в Курскую область военной ошибкой

Лукашенко назвал попытку захвата ВСУ Курской области военной ошибкой

Уничтоженный автомобиль в Судже. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытка захвата вооруженными силами Украины Курской области была военной ошибкой, практически все брошенные туда части были уничтожены, при этом никакого результата они не добились.
"Стратегически (президент РФ Владимир - ред.) Путин был прав. Я ему тогда не верил, что это была ошибка с военной точки зрения, потому что они (Украина - ред.) огромные силы туда бросили. Так и было. Притом лучшие силы, подготовленные. Они зашли туда. Сейчас они практически все уничтожены. Результата не добились и оголили другие участки фронта", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого опубликован на сайте главы государства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
