В Курской области мужчина ранен в результате атаки ВСУ по заводу - РИА Новости, 08.08.2025
16:34 08.08.2025
В Курской области мужчина ранен в результате атаки ВСУ по заводу
происшествия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
КУРСК, 8 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал промышленное предприятие в курском Рыльском районе, ранения и переломы получил инженер организации, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Варварские атаки ВСУ продолжаются. Сегодня украинский дрон ударил по территории предприятия "Промсахар" в посёлке имени Куйбышева Рыльского района. К сожалению, пострадал инженер подрядной организации. У 40-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочное ранение кисти левой руки, перелом первой пястной кости, сквозное непроникающее ранение грудной клетки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что мужчине оказана первая помощь, он доставляется в Курскую областную больницу. "Вновь призываю всех к бдительности! Враг подло бьёт по нашим мирным объектам. Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя", - добавил врио губернатора.
курская область
рыльский район
происшествия, курская область, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
КУРСК, 8 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал промышленное предприятие в курском Рыльском районе, ранения и переломы получил инженер организации, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Варварские атаки ВСУ продолжаются. Сегодня украинский дрон ударил по территории предприятия "Промсахар" в посёлке имени Куйбышева Рыльского района. К сожалению, пострадал инженер подрядной организации. У 40-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочное ранение кисти левой руки, перелом первой пястной кости, сквозное непроникающее ранение грудной клетки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что мужчине оказана первая помощь, он доставляется в Курскую областную больницу.
"Вновь призываю всех к бдительности! Враг подло бьёт по нашим мирным объектам. Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя", - добавил врио губернатора.
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Бойцы "Южной" группировки уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР
