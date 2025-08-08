https://ria.ru/20250808/kursk-2034189750.html

В Курской области мужчина ранен в результате атаки ВСУ по заводу

В Курской области мужчина ранен в результате атаки ВСУ по заводу

В Курской области мужчина ранен в результате атаки ВСУ по заводу

Украинский дрон атаковал промышленное предприятие в курском Рыльском районе, ранения и переломы получил инженер организации, сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости, 08.08.2025

КУРСК, 8 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал промышленное предприятие в курском Рыльском районе, ранения и переломы получил инженер организации, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Варварские атаки ВСУ продолжаются. Сегодня украинский дрон ударил по территории предприятия "Промсахар" в посёлке имени Куйбышева Рыльского района. К сожалению, пострадал инженер подрядной организации. У 40-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочное ранение кисти левой руки, перелом первой пястной кости, сквозное непроникающее ранение грудной клетки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что мужчине оказана первая помощь, он доставляется в Курскую областную больницу. "Вновь призываю всех к бдительности! Враг подло бьёт по нашим мирным объектам. Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя", - добавил врио губернатора.

курская область

рыльский район

