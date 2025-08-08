https://ria.ru/20250808/kursk-2034085875.html
В Курской области женщина пострадала при атаке ВСУ
КУРСК, 8 авг — РИА Новости. В Курской области при украинском ударе пострадала женщина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Подлые атаки нацистов продолжаются. Сегодня рано утром под обстрел попал хутор Звягин Рыльского района. К сожалению, пострадала 66-летняя местная жительница. У нее легкие ранения руки", — написал он.Врио главы региона уточнил, что пострадавшей оказали помощь. Также уничтожены две хозпостройки, поврежден забор, кровля и фасад частного дома, выбиты окна.Хинштейн призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности на фоне атак ВСУ.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
