https://ria.ru/20250808/kursk-2034085875.html

В Курской области женщина пострадала при атаке ВСУ

В Курской области женщина пострадала при атаке ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025

В Курской области женщина пострадала при атаке ВСУ

В Курской области при украинском ударе пострадала женщина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:10:00+03:00

2025-08-08T10:10:00+03:00

2025-08-08T10:31:00+03:00

курская область

рыльский район

происшествия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

КУРСК, 8 авг — РИА Новости. В Курской области при украинском ударе пострадала женщина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Подлые атаки нацистов продолжаются. Сегодня рано утром под обстрел попал хутор Звягин Рыльского района. К сожалению, пострадала 66-летняя местная жительница. У нее легкие ранения руки", — написал он.Врио главы региона уточнил, что пострадавшей оказали помощь. Также уничтожены две хозпостройки, поврежден забор, кровля и фасад частного дома, выбиты окна.Хинштейн призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности на фоне атак ВСУ.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

рыльский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, рыльский район, происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины