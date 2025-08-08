На Кубани изъяли более 5,5 тонн произведенного без лицензии вина

Рейтинг@Mail.ru
19:19 08.08.2025 (обновлено: 19:25 08.08.2025)
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
россия
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Более 5,5 тонн вина, произведенного без лицензии, оценочной стоимостью в 1,3 миллиона рублей, изъяли у жителя Туапсинского района Кубани, уголовное дело рассмотрит суд, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. По данным следствия, обвиняемый производил виноградное вино в полимерных бочках в подвальном помещении своего дома "без разрешительных документов". Как установили сотрудники полиции Туапсинского района, у мужчины изъято "28 полимерных бочек со спиртосодержащей жидкостью" общим объемом "около 5500 литров". "По результатам проведенного исследования установлено, что изъятая продукция содержит комплекс признаков, характерных для натурального виноградного вина. Общая стоимость изъятого алкоголя составила 1,3 миллиона рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 171.3 УК РФ ("Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере" - ред.). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, добавили в управлении.
туапсинский район
краснодарский край
россия
происшествия, туапсинский район, краснодарский край, россия
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Более 5,5 тонн вина, произведенного без лицензии, оценочной стоимостью в 1,3 миллиона рублей, изъяли у жителя Туапсинского района Кубани, уголовное дело рассмотрит суд, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
По данным следствия, обвиняемый производил виноградное вино в полимерных бочках в подвальном помещении своего дома "без разрешительных документов". Как установили сотрудники полиции Туапсинского района, у мужчины изъято "28 полимерных бочек со спиртосодержащей жидкостью" общим объемом "около 5500 литров".
"По результатам проведенного исследования установлено, что изъятая продукция содержит комплекс признаков, характерных для натурального виноградного вина. Общая стоимость изъятого алкоголя составила 1,3 миллиона рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 171.3 УК РФ ("Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере" - ред.). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, добавили в управлении.
Автомобиль с кустарным алкоголем, изъятым на фоне массового отравления в Геленджике - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Чача-мобиль", замеченный после отравлений на Кубани, не работает с июля
7 августа, 16:00
 
ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский крайРоссия
 
 
