23:19 08.08.2025
СК начал проверку после стрельбы в Бахчисарайском районе Крыма
СК начал проверку после стрельбы в Бахчисарайском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Следователи устанавливают причастных к стрельбе в воздух в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. "Руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил организовать процессуальную проверку, во взаимодействии с оперативными службами установить время, место и круг лиц, причастных к хулиганским действиям", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе мониторинга Telegram-каналов выявлена информация о стрельбе в воздух группой лиц на территории Бахчисарайского района. По факту хулиганских действиях начата проверка.
2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Следователи устанавливают причастных к стрельбе в воздух в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
"Руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил организовать процессуальную проверку, во взаимодействии с оперативными службами установить время, место и круг лиц, причастных к хулиганским действиям", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе мониторинга Telegram-каналов выявлена информация о стрельбе в воздух группой лиц на территории Бахчисарайского района. По факту хулиганских действиях начата проверка.
В Хакасии мужчину арестовали по подозрению в стрельбе по подросткам
Вчера, 13:07
 
