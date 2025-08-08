https://ria.ru/20250808/krym-2034255131.html
СК начал проверку после стрельбы в Бахчисарайском районе Крыма
СК начал проверку после стрельбы в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 08.08.2025
СК начал проверку после стрельбы в Бахчисарайском районе Крыма
Следователи устанавливают причастных к стрельбе в воздух в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:19:00+03:00
2025-08-08T23:19:00+03:00
2025-08-08T23:19:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Следователи устанавливают причастных к стрельбе в воздух в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. "Руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил организовать процессуальную проверку, во взаимодействии с оперативными службами установить время, место и круг лиц, причастных к хулиганским действиям", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе мониторинга Telegram-каналов выявлена информация о стрельбе в воздух группой лиц на территории Бахчисарайского района. По факту хулиганских действиях начата проверка.
https://ria.ru/20250808/arest-2034128646.html
республика крым
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после стрельбы в Бахчисарайском районе Крыма
СК начал проверку после стрельбы в воздух в Бахчисарайском районе Крыма