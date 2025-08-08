https://ria.ru/20250808/krym-2034255131.html

СК начал проверку после стрельбы в Бахчисарайском районе Крыма

СК начал проверку после стрельбы в Бахчисарайском районе Крыма

08.08.2025

Следователи устанавливают причастных к стрельбе в воздух в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. РИА Новости, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Следователи устанавливают причастных к стрельбе в воздух в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. "Руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил организовать процессуальную проверку, во взаимодействии с оперативными службами установить время, место и круг лиц, причастных к хулиганским действиям", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе мониторинга Telegram-каналов выявлена информация о стрельбе в воздух группой лиц на территории Бахчисарайского района. По факту хулиганских действиях начата проверка.

