В Крыму суд вынес приговор руководителю санатория за взятку
17:22 08.08.2025 (обновлено: 18:14 08.08.2025)
В Крыму суд вынес приговор руководителю санатория за взятку
Одного из руководителей санатория "Судак" федерального государственного казенного учреждения санаторно-курортного комплекса "Крымский" приговорили к 7,5 годам
происшествия
республика крым
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Одного из руководителей санатория "Судак" федерального государственного казенного учреждения санаторно-курортного комплекса "Крымский" приговорили к 7,5 годам колонии за взятку, сообщила пресс-служба УФСБ России по Черноморскому флоту. "Феодосийский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Суд также постановил взыскать с осужденного штраф в размере 1,6 миллиона рублей и конфисковать 786 тысяч рублей. Мужчина признан виновным по нескольким статьям уголовного кодекса: получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. По данным УФСБ, мужчина, занимая должность одного из руководителей санатория "Судак", получил взятки от предпринимателя стройматериалами для своего дома на сумму более 800 тысяч рублей. Взамен осужденный принимал якобы выполненные работы в рамках госконтрактов. Кроме того, мужчина использовал подчиненных в строительстве своего дома.
происшествия, республика крым, россия
Происшествия, Республика Крым, Россия
В Крыму суд вынес приговор руководителю санатория за взятку

В Крыму руководителя санатория приговорили к 7,5 годам колонии за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Одного из руководителей санатория "Судак" федерального государственного казенного учреждения санаторно-курортного комплекса "Крымский" приговорили к 7,5 годам колонии за взятку, сообщила пресс-служба УФСБ России по Черноморскому флоту.
"Феодосийский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд также постановил взыскать с осужденного штраф в размере 1,6 миллиона рублей и конфисковать 786 тысяч рублей. Мужчина признан виновным по нескольким статьям уголовного кодекса: получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.
По данным УФСБ, мужчина, занимая должность одного из руководителей санатория "Судак", получил взятки от предпринимателя стройматериалами для своего дома на сумму более 800 тысяч рублей. Взамен осужденный принимал якобы выполненные работы в рамках госконтрактов. Кроме того, мужчина использовал подчиненных в строительстве своего дома.
