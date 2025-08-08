https://ria.ru/20250808/krym-2034125078.html
В Крыму отменили опасность атаки БПЛА
В Крыму отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.08.2025
В Крыму отменили опасность атаки БПЛА
Предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:51:00+03:00
2025-08-08T12:51:00+03:00
2025-08-08T12:51:00+03:00
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. Предупреждение объявили в пятницу. Продлилось оно 1 час 37 минут. "Экстренная информация: отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму отменили опасность атаки БПЛА
МЧС отменило опасность атаки БПЛА в Крыму