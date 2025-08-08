https://ria.ru/20250808/krym-2034107224.html
В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней из-за атак вражеских беспилотников, сообщается в Telegram-канале правительства республики. "В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны", - говорится в сообщении. В правительстве посоветовали для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi (кроме анонимных сетей). "Голосовая связь и смс продолжат работать стабильно через обычные сотовые каналы", - подчеркнули в правительстве.
