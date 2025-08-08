Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/krym-2034107224.html
В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета
В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета - РИА Новости, 08.08.2025
В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета
В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней из-за атак вражеских беспилотников, сообщается в Telegram-канале правительства... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:48:00+03:00
2025-08-08T11:48:00+03:00
республика крым
технологии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93782/67/937826724_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bcf9f17c54ddfd410f863a38db7db74c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней из-за атак вражеских беспилотников, сообщается в Telegram-канале правительства республики. "В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны", - говорится в сообщении. В правительстве посоветовали для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi (кроме анонимных сетей). "Голосовая связь и смс продолжат работать стабильно через обычные сотовые каналы", - подчеркнули в правительстве.
https://ria.ru/20250807/mintsifra-2034024811.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93782/67/937826724_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_624d80c5420a2744e276b72f71099626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, технологии, происшествия
Республика Крым, Технологии, Происшествия
В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета

В Крыму предупредили о веерных отключениях мобильного интернета

© Fotolia / Robert KneschkeТелефон в руках
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Fotolia / Robert Kneschke
Телефон в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней из-за атак вражеских беспилотников, сообщается в Telegram-канале правительства республики.
Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны", - говорится в сообщении.
В правительстве посоветовали для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi (кроме анонимных сетей).
"Голосовая связь и смс продолжат работать стабильно через обычные сотовые каналы", - подчеркнули в правительстве.
Мужчина держит в мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Минцифры подготовило схему доступа к сервисам при отсутствии интернета
Вчера, 20:06
 
Республика КрымТехнологииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала