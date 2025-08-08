Рейтинг@Mail.ru
10:56 08.08.2025
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
2025-08-08T10:56:00+03:00
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: беспилотная опасность в Республике Крым" - говорится в сообщении. Население призвали к бдительности.
безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Командный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация: беспилотная опасность в Республике Крым" - говорится в сообщении.
Население призвали к бдительности.
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
