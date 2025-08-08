https://ria.ru/20250808/krym-2034095343.html
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявили в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: беспилотная опасность в Республике Крым" - говорится в сообщении. Население призвали к бдительности.
