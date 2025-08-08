https://ria.ru/20250808/krushenie-2034152514.html

Более 900 километров берега очистили после крушения танкеров

Более 900 километров берега очистили после крушения танкеров - РИА Новости, 08.08.2025

Более 900 километров берега очистили после крушения танкеров

08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 900 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, сообщило правительство РФ. "С начала работ на береговой линии очищено 920 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Продолжаются работы по утилизации загрязненного грунта", - говорится в сообщении кабмина. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. "Водолазами под руководством "Морспасслужбы" нарастающим итогом собрано 1706 тонн замазученного грунта. Регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов судов, утечек нефтепродуктов не зафиксировано", - отмечает кабмин. Уточняется, что завершена доставка всех секций коффердамов на производственную площадку для установки над затонувшими фрагментами танкеров. Средний процент смонтированных секций по всем коффердамам составляет почти 90%. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

