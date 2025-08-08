Рейтинг@Mail.ru
14:45 08.08.2025
Более 900 километров берега очистили после крушения танкеров
россия
керченский пролив
краснодарский край
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 900 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, сообщило правительство РФ. "С начала работ на береговой линии очищено 920 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Продолжаются работы по утилизации загрязненного грунта", - говорится в сообщении кабмина. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. "Водолазами под руководством "Морспасслужбы" нарастающим итогом собрано 1706 тонн замазученного грунта. Регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов судов, утечек нефтепродуктов не зафиксировано", - отмечает кабмин. Уточняется, что завершена доставка всех секций коффердамов на производственную площадку для установки над затонувшими фрагментами танкеров. Средний процент смонтированных секций по всем коффердамам составляет почти 90%. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
россия
керченский пролив
краснодарский край
россия, керченский пролив, краснодарский край
Россия, Керченский пролив, Краснодарский край
Волонтеры собирают мазут. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 900 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, сообщило правительство РФ.
"С начала работ на береговой линии очищено 920 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Продолжаются работы по утилизации загрязненного грунта", - говорится в сообщении кабмина.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"Водолазами под руководством "Морспасслужбы" нарастающим итогом собрано 1706 тонн замазученного грунта. Регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов судов, утечек нефтепродуктов не зафиксировано", - отмечает кабмин.
Уточняется, что завершена доставка всех секций коффердамов на производственную площадку для установки над затонувшими фрагментами танкеров. Средний процент смонтированных секций по всем коффердамам составляет почти 90%.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
РоссияКерченский проливКраснодарский край
 
 
