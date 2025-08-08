https://ria.ru/20250808/krushenie-2034152514.html
Более 900 километров берега очистили после крушения танкеров
Более 900 километров берега очистили после крушения танкеров - РИА Новости, 08.08.2025
Более 900 километров берега очистили после крушения танкеров
Более 900 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 180 тысяч тонн... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:45:00+03:00
2025-08-08T14:45:00+03:00
2025-08-08T14:45:00+03:00
россия
керченский пролив
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667546_0:143:3130:1904_1920x0_80_0_0_90abcf372b76cb5bdbc7fca47f01a515.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 900 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, сообщило правительство РФ. "С начала работ на береговой линии очищено 920 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Продолжаются работы по утилизации загрязненного грунта", - говорится в сообщении кабмина. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. "Водолазами под руководством "Морспасслужбы" нарастающим итогом собрано 1706 тонн замазученного грунта. Регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов судов, утечек нефтепродуктов не зафиксировано", - отмечает кабмин. Уточняется, что завершена доставка всех секций коффердамов на производственную площадку для установки над затонувшими фрагментами танкеров. Средний процент смонтированных секций по всем коффердамам составляет почти 90%. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250726/anapa-2031607612.html
россия
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667546_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_be972097a8aefc7e762534bae75b7081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, керченский пролив, краснодарский край
Россия, Керченский пролив, Краснодарский край
Более 900 километров берега очистили после крушения танкеров
Более 900 км берега очистили после крушения танкеров в Керченском проливе
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 900 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, сообщило правительство РФ.
"С начала работ на береговой линии очищено 920 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Продолжаются работы по утилизации загрязненного грунта", - говорится в сообщении кабмина.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев
провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе
.
"Водолазами под руководством "Морспасслужбы" нарастающим итогом собрано 1706 тонн замазученного грунта. Регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов судов, утечек нефтепродуктов не зафиксировано", - отмечает кабмин.
Уточняется, что завершена доставка всех секций коффердамов на производственную площадку для установки над затонувшими фрагментами танкеров. Средний процент смонтированных секций по всем коффердамам составляет почти 90%.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края
.