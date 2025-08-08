https://ria.ru/20250808/krasnodar-2034148520.html

Росавиация ответила на вопрос о возможном открытии аэропорта в Краснодаре

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Росавиация не подтвердила информацию об открытии аэропорта Краснодара, по соображениям безопасности полетов он остается закрытым, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее Telegram-каналы начали распространять информацию об открытии аэропорта Краснодара имени Екатерины II. "В пресс-службе Росавиации не подтверждают информацию об открытии аэропорта Краснодара. По соображениям безопасности полетов он остается закрытым", - сообщает ведомство. Пресс-служба авиагавани ранее, 6 августа, рассказала РИА Новости о том, что распоряжений о возобновлении работы в адрес аэропорта Краснодара не поступало, кадровый состав держат укомплектованным. С 24 февраля 2022 года был введен режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части России. Была приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Аэропорт Геленджика 18 июля 2025 года запустил авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. В мае прошлого года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты.

