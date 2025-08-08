Украденные медали фронтовиков нашли у ликвидированного солдата ВСУ

https://ria.ru/20250808/komplekt-2034230711.html

КУРСК, 8 авг – РИА Новости. Два комплекта медалей супружеской пары фронтовиков Великой отечественной войны из Курской области найдены бойцами "Ахмат" у ликвидированного солдата ВСУ, который участвовал в попытке прорыва вглубь региона в августе 2024 года, рассказал РИА Новости командир поискового отряда "Архангела Михаила", военкор Антон Карпов. "Это награды ветеранов Великой отечественной войны... Награды были обнаружены у убитого бойца ВСУ, он их похитил в доме и пытался куда-то утащить... Судьба его "незавидная"... Убит. Награды были нашими бойцами "Ахмат" у него отобраны и передали нам, чтобы мы нашли родственников", – рассказал собеседник агентства. По его словам, при поиске владельцев медалей выяснилось, что оба комплекта принадлежат супружеской паре фронтовиков. "Через центральный архив министерства обороны мы по номерам двух орденов... смогли получить документы. Сын одного из ветеранов, он посмотрел фотографии и сказал, знаете, второй комплект тоже наш, это моей мамы. Из одного дома награды... это награды мужа и жены – его матери и его отца. Из одного дома он (солдат ВСУ - ред.) их похитил", – рассказал Карпов. Он уточнил, что родственники ветеранов дали свое согласие на передачу медалей в курский музей. "Они выразили свое согласие на передачу наград в Краеведческий музей города Курска. Награды, к счастью, были спасены и к врагам... не попали", – добавил он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.

