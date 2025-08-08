День строителя-2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

https://ria.ru/20250808/kogda-den-stroitelya-2034212820.html

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. День строителя в 2025 году в России отмечают 10 августа. История возникновения праздника и традиции — в материале РИА Новости.День строителяВ этот день поздравляют не только строителей, но и архитекторов, проектировщиков, инженеров и всех, кто так или иначе связан с отраслью.Когда отмечаетсяДень строителя появился в СССР в 1955 году, с тех пор он отмечается каждое второе воскресенье августа. В этом году выпадает на 10 августа.История праздникаИнициатором появления праздника стал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Во время посещения строящейся Куйбышевской гидроэлектростанции на Волге (сегодня она называется Жигулевская ГЭС) советского лидера поразили масштабы сооружения и темпы его возведения. Тогда Хрущев постановил на государственном уровне отметить труд строителей.В 1955 году, 6 сентября, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника „Дня строителя“. Официально об этом объявил сам Хрущев на митинге в честь открытия гидроэлектростанции.Строительная отрасль играла колоссальную роль в развитии страны, которая восстанавливалась после Великой Отечественной войны. Власти учредили профессиональную дату для того, чтобы отметить труд людей, возводящих дома, мосты, дороги, объекты инфраструктуры.Как отмечаютИзначально праздник носил исключительно официальный характер. Ежегодно 2 августа в строительных организациях проходили торжественные собрания, во время которых руководители предприятий награждали лучших работников. Им вручали благодарственные письма, почетные грамоты и медали.Со временем праздник стал более масштабным, к нему стали приурочивать массовые гуляния и концертные программы. Сегодня во многих регионах проводятся выставки строительной техники, мастер-классы и семинары, где специалисты обмениваются опытом и знакомятся с новыми достижениями в своей области.Строительные компании в этот день, как правило, подводят промежуточные итоги, по традиции награждают и премируют лучших работников.Неотъемлемой частью праздника во многих организациях стали спортивные соревнования. Участники состязаются в различных дисциплинах, от футбола до легкой атлетики, демонстрируя не только физическую подготовку, но и командный дух. Вечером проходят концерты, на которых можно отдохнуть и насладиться музыкой.Кроме того, в этот день часто проводятся благотворительные акции. Таким образом компании демонстрируют социальную ответственность строительной отрасли.Что подарить на день строителяВыбор подарков на День строителя зависит от интересов и предпочтений получателя. Чаще всего выбор падает на что-то тематическое:Интересные факты

