https://ria.ru/20250808/kniga-2034167667.html
Новая книга Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы
Новая книга Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы - РИА Новости, 08.08.2025
Новая книга Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы
Новая книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы,... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:43:00+03:00
2025-08-08T15:43:00+03:00
2025-08-08T17:17:00+03:00
москва
россия
маргарита симоньян
эксмо
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034204090_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_40d8a1be605bcc39e83212df887cb22d.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новая книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы, сообщается на сайте RT со ссылкой на данные пресс-службы "Эксмо-АСТ". "Роман главного редактора RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" в книжном рейтинге Москвы за половину недели вошёл в топ-10 лидеров продаж и занял шестую строчку", - говорится в сообщении. Рейтинг топ-50 продаж от ведущих книжных магазинов Москвы привёл гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев в шоу на радио "Москва FM". Отмечается, что 31 июля стало известно, что новый роман Симоньян начал поступать в книжные магазины России - в этот же день все отгруженные книги раскупили за десять минут.
https://ria.ru/20250731/simonyan-2032354261.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034204090_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_e4f5bbf2cd9c437d3c59c0361e667504.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, маргарита симоньян, эксмо, общество
Москва, Россия, Маргарита Симоньян, Эксмо, Общество
Новая книга Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы
Новая книга Симоньян заняла 6-ое место в топе лидеров продаж в магазинах Москвы