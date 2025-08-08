Рейтинг@Mail.ru
Новая книга Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы
15:43 08.08.2025 (обновлено: 17:17 08.08.2025)
Новая книга Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новая книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы, сообщается на сайте RT со ссылкой на данные пресс-службы "Эксмо-АСТ". "Роман главного редактора RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" в книжном рейтинге Москвы за половину недели вошёл в топ-10 лидеров продаж и занял шестую строчку", - говорится в сообщении. Рейтинг топ-50 продаж от ведущих книжных магазинов Москвы привёл гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев в шоу на радио "Москва FM". Отмечается, что 31 июля стало известно, что новый роман Симоньян начал поступать в книжные магазины России - в этот же день все отгруженные книги раскупили за десять минут.
Покупатели во время старта продаж книги Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" в Московском доме книги
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Покупатели во время старта продаж книги Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" в Московском доме книги
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новая книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы, сообщается на сайте RT со ссылкой на данные пресс-службы "Эксмо-АСТ".
"Роман главного редактора RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" в книжном рейтинге Москвы за половину недели вошёл в топ-10 лидеров продаж и занял шестую строчку", - говорится в сообщении.
Рейтинг топ-50 продаж от ведущих книжных магазинов Москвы привёл гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев в шоу на радио "Москва FM".
Отмечается, что 31 июля стало известно, что новый роман Симоньян начал поступать в книжные магазины России - в этот же день все отгруженные книги раскупили за десять минут.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Жги, Господи: как Маргарита Симоньян предсказала цифровой апокалипсис
31 июля, 08:00
 
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала