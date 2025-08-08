Рейтинг@Mail.ru
01:38 08.08.2025 (обновлено: 11:06 08.08.2025)
"Раздаются крики": экс-премьер Украины рассказал о катастрофе в Киеве
"Раздаются крики": экс-премьер Украины рассказал о катастрофе в Киеве
Украина разворована и распродана практически полностью, причем всего лишь за 11 лет, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на YouTube. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украина разворована и распродана практически полностью, причем всего лишь за 11 лет, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на YouTube."Там всегда раздаются крики о том, что помощи мало, надо интенсивнее, они постоянно жалуются &lt;…&gt; Те деньги, которые им выделили, это огромные деньги, если бы они пошли в дело, могли бы Украину преобразить просто", — сказал он.Политик отметил, что несмотря на масштабное финансирование, от самой Украины уже ничего не осталось, практически все так или иначе продано или передано в иностранное управление."Что, собственно говоря, сейчас защищает украинский солдат? Родина давным-давно уже не та. Недра ее проданы. Промышленность продана, сельское хозяйство продано, у них ничего нет. Зеленского только защищают. Вот главный вопрос к украинскому народу", — заключил Азаров.Ранее газета Financial Times писала, что ЕС срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины в 19 миллиардов долларов в следующем году. Еврокомиссия обсуждает варианты со странами союза, в том числе направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, использование займов из существующей схемы поддержки Киева со стороны G7, а также дальнейшее применение заблокированных российских активов.
в мире, украина, киев, николай азаров (политик), евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Николай Азаров (политик), Евросоюз, Еврокомиссия
"Раздаются крики": экс-премьер Украины рассказал о катастрофе в Киеве

Экс-премьер Азаров рассказал о продаже Украины иностранному капиталу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украина разворована и распродана практически полностью, причем всего лишь за 11 лет, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на YouTube.
"Там всегда раздаются крики о том, что помощи мало, надо интенсивнее, они постоянно жалуются <…> Те деньги, которые им выделили, это огромные деньги, если бы они пошли в дело, могли бы Украину преобразить просто", — сказал он.
"Вот-вот возьмет под контроль". На Западе ужаснулись ситуации на Украине
Вчера, 16:17
Политик отметил, что несмотря на масштабное финансирование, от самой Украины уже ничего не осталось, практически все так или иначе продано или передано в иностранное управление.
"Что, собственно говоря, сейчас защищает украинский солдат? Родина давным-давно уже не та. Недра ее проданы. Промышленность продана, сельское хозяйство продано, у них ничего нет. Зеленского только защищают. Вот главный вопрос к украинскому народу", — заключил Азаров.
Ранее газета Financial Times писала, что ЕС срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины в 19 миллиардов долларов в следующем году. Еврокомиссия обсуждает варианты со странами союза, в том числе направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, использование займов из существующей схемы поддержки Киева со стороны G7, а также дальнейшее применение заблокированных российских активов.
России предложили пять процентов мира
Вчера, 08:00
 
