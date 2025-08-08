https://ria.ru/20250808/kholodilnik-2034053452.html

В Роспотребнадзоре рассказали, что можно хранить в дверце холодильника

2025-08-08T03:10:00+03:00

2025-08-08T03:10:00+03:00

2025-08-08T13:42:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

еда

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мед, джем, соусы, пакетированные соки, газированную воду, питьевые йогурты и растительное молоко можно хранить в дверце холодильника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В Международный день холодильника в ведомстве напомнили, что дверца - самая теплая часть устройства, несмотря на это, некоторые товары могут сохранять свои качества при таких условиях, например, соусы. "Закрытые упаковки с кетчупом, горчицей, соевым соусом и салатными заправками в герметичных бутылках, банках или дой-паках можно хранить в дверце холодильника. Пакетированные соки, газированная вода, запечатанные питьевые йогурты и растительное молоко - также подходящие кандидаты для хранения в дверце", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что главное условие – следить за целостностью упаковки таких продуктов. Открытые напитки, особенно молочные, лучше размещать в основной камере холодильника. "Если вы планируете использовать масло в течение 2-3 дней, его можно оставить в специальном отсеке дверцы. Для длительного хранения рекомендуется помещать масло в основную камеру при температуре около плюс 2 градусов", - отметили в пресс-службе. В надзорном ведомстве уточнили, что целые упаковки твёрдых сыров, например, пармезан, чеддер или гауда, могут храниться в дверце. После распаковки его лучше извлечь из пленки, завернуть в пергамент и переместить в более холодное место. "Продукты промышленного производства, такие как мед, джем и варенье, содержат натуральные консерванты, и небольшие открытые банки можно хранить в дверце, если предполагается их скорое употребление. Домашнюю консервацию лучше хранить в основной зоне холодильника, где температура ниже", - добавили в пресс-службе.

