Дочь рестлера Хогана предложила оплатить вскрытие отца

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дочь американского рестлера и актера Халка Хогана предложила оплатить вскрытие своего отца, вокруг смерти которого, по ее словам, существуют "домыслы и неопределенность". Во вторник дочь рестлера Брук в эфире радиошоу заявила, что некоторые аспекты его смерти кажутся ей подозрительными. Днем ранее супруга Хогана Скай сообщила, что мужа еще не кремировали, поскольку семья хочет получить ответы на вопросы о его медицинском обслуживании. "Я рада, что отца еще не кремировали… Со всеми спекуляциями и неопределенностью, которые окружают смерть отца, я предлагаю лично оплатить его вскрытие… Достоинство и наследие моего отца этого заслуживают", - написала Брук в социальной сети Instagram*. Хоган скончался 24 июля в возрасте 71 года. В дом рестлера во Флориде были вызваны врачи из-за сердечного приступа. Полиция Флориды позднее указала на отсутствие признаков насильственной смерти или подозрительной активности, связанных с вызовом медицинской помощи. В конце июля издание Page Six со ссылкой на центр судмедэкспертизы округа Пинеллас в штате Флорида сообщило, что причиной смерти Хогана стал острый инфаркт миокарда.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
