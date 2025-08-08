https://ria.ru/20250808/khogan-2034057787.html

Дочь рестлера Хогана предложила оплатить вскрытие отца

Дочь рестлера Хогана предложила оплатить вскрытие отца - РИА Новости, 08.08.2025

Дочь рестлера Хогана предложила оплатить вскрытие отца

Дочь американского рестлера и актера Халка Хогана предложила оплатить вскрытие своего отца, вокруг смерти которого, по ее словам, существуют "домыслы и... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T04:50:00+03:00

2025-08-08T04:50:00+03:00

2025-08-08T12:34:00+03:00

в мире

флорида

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034120015_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_7e19f88de5e42dbd7319e9bb5d682f14.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дочь американского рестлера и актера Халка Хогана предложила оплатить вскрытие своего отца, вокруг смерти которого, по ее словам, существуют "домыслы и неопределенность". Во вторник дочь рестлера Брук в эфире радиошоу заявила, что некоторые аспекты его смерти кажутся ей подозрительными. Днем ранее супруга Хогана Скай сообщила, что мужа еще не кремировали, поскольку семья хочет получить ответы на вопросы о его медицинском обслуживании. "Я рада, что отца еще не кремировали… Со всеми спекуляциями и неопределенностью, которые окружают смерть отца, я предлагаю лично оплатить его вскрытие… Достоинство и наследие моего отца этого заслуживают", - написала Брук в социальной сети Instagram*. Хоган скончался 24 июля в возрасте 71 года. В дом рестлера во Флориде были вызваны врачи из-за сердечного приступа. Полиция Флориды позднее указала на отсутствие признаков насильственной смерти или подозрительной активности, связанных с вызовом медицинской помощи. В конце июля издание Page Six со ссылкой на центр судмедэкспертизы округа Пинеллас в штате Флорида сообщило, что причиной смерти Хогана стал острый инфаркт миокарда.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250731/smert-2032699020.html

https://ria.ru/20250227/khekmen-2002047338.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, флорида, сша