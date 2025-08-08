Рейтинг@Mail.ru
Дочь рестлера Хогана предложила оплатить вскрытие отца - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 08.08.2025 (обновлено: 12:34 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/khogan-2034057787.html
Дочь рестлера Хогана предложила оплатить вскрытие отца
Дочь рестлера Хогана предложила оплатить вскрытие отца - РИА Новости, 08.08.2025
Дочь рестлера Хогана предложила оплатить вскрытие отца
Дочь американского рестлера и актера Халка Хогана предложила оплатить вскрытие своего отца, вокруг смерти которого, по ее словам, существуют "домыслы и... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T04:50:00+03:00
2025-08-08T12:34:00+03:00
в мире
флорида
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034120015_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_7e19f88de5e42dbd7319e9bb5d682f14.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дочь американского рестлера и актера Халка Хогана предложила оплатить вскрытие своего отца, вокруг смерти которого, по ее словам, существуют "домыслы и неопределенность". Во вторник дочь рестлера Брук в эфире радиошоу заявила, что некоторые аспекты его смерти кажутся ей подозрительными. Днем ранее супруга Хогана Скай сообщила, что мужа еще не кремировали, поскольку семья хочет получить ответы на вопросы о его медицинском обслуживании. "Я рада, что отца еще не кремировали… Со всеми спекуляциями и неопределенностью, которые окружают смерть отца, я предлагаю лично оплатить его вскрытие… Достоинство и наследие моего отца этого заслуживают", - написала Брук в социальной сети Instagram*. Хоган скончался 24 июля в возрасте 71 года. В дом рестлера во Флориде были вызваны врачи из-за сердечного приступа. Полиция Флориды позднее указала на отсутствие признаков насильственной смерти или подозрительной активности, связанных с вызовом медицинской помощи. В конце июля издание Page Six со ссылкой на центр судмедэкспертизы округа Пинеллас в штате Флорида сообщило, что причиной смерти Хогана стал острый инфаркт миокарда.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250731/smert-2032699020.html
https://ria.ru/20250227/khekmen-2002047338.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034120015_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9bb5bde8a03335467ddab81f5920ec06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, сша
В мире, Флорида, США
Дочь рестлера Хогана предложила оплатить вскрытие отца

Дочь Халка Хогана предложила оплатить вскрытие, чтобы развеять неопределенность

© AP Photo / Matt RourkeХалк Хоган
Халк Хоган - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Халк Хоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дочь американского рестлера и актера Халка Хогана предложила оплатить вскрытие своего отца, вокруг смерти которого, по ее словам, существуют "домыслы и неопределенность".
Во вторник дочь рестлера Брук в эфире радиошоу заявила, что некоторые аспекты его смерти кажутся ей подозрительными. Днем ранее супруга Хогана Скай сообщила, что мужа еще не кремировали, поскольку семья хочет получить ответы на вопросы о его медицинском обслуживании.
Халк Хоган - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
СМИ назвали причину смерти рестлера Халка Хогана
31 июля, 18:58
"Я рада, что отца еще не кремировали… Со всеми спекуляциями и неопределенностью, которые окружают смерть отца, я предлагаю лично оплатить его вскрытие… Достоинство и наследие моего отца этого заслуживают", - написала Брук в социальной сети Instagram*.
Хоган скончался 24 июля в возрасте 71 года. В дом рестлера во Флориде были вызваны врачи из-за сердечного приступа. Полиция Флориды позднее указала на отсутствие признаков насильственной смерти или подозрительной активности, связанных с вызовом медицинской помощи.
В конце июля издание Page Six со ссылкой на центр судмедэкспертизы округа Пинеллас в штате Флорида сообщило, что причиной смерти Хогана стал острый инфаркт миокарда.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Актер Джин Хэкмен с женой Бетси Аракавой в 2003 году - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
СМИ узнали возможную причину смерти обладателя "Оскара" Хэкмена
27 февраля, 19:28
 
В миреФлоридаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала