На Сахалине бизнесмен похитил более 21 миллиона рублей из бюджета
На Сахалине бизнесмен незаконно использовал субсидии на перевозку льготников
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель на Сахалине, незаконно использовав субсидии на перевозку льготных пассажиров, похитил из бюджета свыше 21 миллиона рублей, сообщает региональное управление МВД России.
По информации пресс-службы ведомства, уголовное дело в отношении сахалинца 1973 года рождения направлено в Холмский городской суд.
Оперативники установили, что мужчина воспользовался механизмом господдержки на предоставление субсидий для возмещения недополученных доходов при перевозке льготников на маршрутах без электронной системы платежей. В результате с 2021 по 2024 год бизнесмен для получения компенсаций систематически предоставлял в уполномоченный орган ложные сведения о своей деятельности, завышая число выпущенных на линию в Холмске маршрутных автобусов и воспользовавшихся ими льготников, а также другие показатели, влияющие на расчет размера субсидии.
"Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 21 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.
Пресс-служба ведомства уточняет, что по фактам хищений бюджетных средств в разные периоды было возбуждено 4 уголовных дела: три по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и одно – по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В целях полноты и объективности расследования все уголовные дела были соединены в одно производство. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.