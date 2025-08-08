https://ria.ru/20250808/khischenie-2034058566.html

На Сахалине бизнесмен похитил более 21 миллиона рублей из бюджета

На Сахалине бизнесмен похитил более 21 миллиона рублей из бюджета - РИА Новости, 08.08.2025

На Сахалине бизнесмен похитил более 21 миллиона рублей из бюджета

Индивидуальный предприниматель на Сахалине, незаконно использовав субсидии на перевозку льготных пассажиров, похитил из бюджета свыше 21 миллиона рублей,... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T04:59:00+03:00

2025-08-08T04:59:00+03:00

2025-08-08T04:59:00+03:00

происшествия

россия

сахалин

холмск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель на Сахалине, незаконно использовав субсидии на перевозку льготных пассажиров, похитил из бюджета свыше 21 миллиона рублей, сообщает региональное управление МВД России. По информации пресс-службы ведомства, уголовное дело в отношении сахалинца 1973 года рождения направлено в Холмский городской суд. Оперативники установили, что мужчина воспользовался механизмом господдержки на предоставление субсидий для возмещения недополученных доходов при перевозке льготников на маршрутах без электронной системы платежей. В результате с 2021 по 2024 год бизнесмен для получения компенсаций систематически предоставлял в уполномоченный орган ложные сведения о своей деятельности, завышая число выпущенных на линию в Холмске маршрутных автобусов и воспользовавшихся ими льготников, а также другие показатели, влияющие на расчет размера субсидии. "Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 21 миллиона рублей", - отмечается в сообщении. Пресс-служба ведомства уточняет, что по фактам хищений бюджетных средств в разные периоды было возбуждено 4 уголовных дела: три по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и одно – по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В целях полноты и объективности расследования все уголовные дела были соединены в одно производство. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250602/kuzbass-2020412012.html

https://ria.ru/20250312/delo-2004494292.html

россия

сахалин

холмск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сахалин, холмск