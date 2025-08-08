Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине бизнесмен похитил более 21 миллиона рублей из бюджета - РИА Новости, 08.08.2025
04:59 08.08.2025
На Сахалине бизнесмен похитил более 21 миллиона рублей из бюджета
На Сахалине бизнесмен похитил более 21 миллиона рублей из бюджета - РИА Новости, 08.08.2025
На Сахалине бизнесмен похитил более 21 миллиона рублей из бюджета
Индивидуальный предприниматель на Сахалине, незаконно использовав субсидии на перевозку льготных пассажиров, похитил из бюджета свыше 21 миллиона рублей,... РИА Новости, 08.08.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель на Сахалине, незаконно использовав субсидии на перевозку льготных пассажиров, похитил из бюджета свыше 21 миллиона рублей, сообщает региональное управление МВД России. По информации пресс-службы ведомства, уголовное дело в отношении сахалинца 1973 года рождения направлено в Холмский городской суд. Оперативники установили, что мужчина воспользовался механизмом господдержки на предоставление субсидий для возмещения недополученных доходов при перевозке льготников на маршрутах без электронной системы платежей. В результате с 2021 по 2024 год бизнесмен для получения компенсаций систематически предоставлял в уполномоченный орган ложные сведения о своей деятельности, завышая число выпущенных на линию в Холмске маршрутных автобусов и воспользовавшихся ими льготников, а также другие показатели, влияющие на расчет размера субсидии. "Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 21 миллиона рублей", - отмечается в сообщении. Пресс-служба ведомства уточняет, что по фактам хищений бюджетных средств в разные периоды было возбуждено 4 уголовных дела: три по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и одно – по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В целях полноты и объективности расследования все уголовные дела были соединены в одно производство. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.
На Сахалине бизнесмен похитил более 21 миллиона рублей из бюджета

На Сахалине бизнесмен незаконно использовал субсидии на перевозку льготников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель на Сахалине, незаконно использовав субсидии на перевозку льготных пассажиров, похитил из бюджета свыше 21 миллиона рублей, сообщает региональное управление МВД России.
По информации пресс-службы ведомства, уголовное дело в отношении сахалинца 1973 года рождения направлено в Холмский городской суд.
Оперативники установили, что мужчина воспользовался механизмом господдержки на предоставление субсидий для возмещения недополученных доходов при перевозке льготников на маршрутах без электронной системы платежей. В результате с 2021 по 2024 год бизнесмен для получения компенсаций систематически предоставлял в уполномоченный орган ложные сведения о своей деятельности, завышая число выпущенных на линию в Холмске маршрутных автобусов и воспользовавшихся ими льготников, а также другие показатели, влияющие на расчет размера субсидии.
"Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 21 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.
Пресс-служба ведомства уточняет, что по фактам хищений бюджетных средств в разные периоды было возбуждено 4 уголовных дела: три по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и одно – по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В целях полноты и объективности расследования все уголовные дела были соединены в одно производство. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.
