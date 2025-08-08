https://ria.ru/20250808/khimki-2034133947.html

Более 20 народных троп благоустроили в подмосковных Химках

Более 20 народных троп благоустроили в подмосковных Химках - РИА Новости, 08.08.2025

Более 20 народных троп благоустроили в подмосковных Химках

В подмосковных Химках завершаются работы по благоустройству пешеходных коммуникаций, с начала летнего сезона специалисты обустроили 21 народную тропу, сообщает... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T13:33:00+03:00

2025-08-08T13:33:00+03:00

2025-08-08T13:33:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

сходня

ленинградское шоссе

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034133059_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8cda19adab27336dc955e12695d4e0d7.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В подмосковных Химках завершаются работы по благоустройству пешеходных коммуникаций, с начала летнего сезона специалисты обустроили 21 народную тропу, сообщает пресс-служба администрации округа. Удобные пешеходные дорожки появились в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Сходня и Подрезково. На четырех участках проводят финальные работы по обустройству газона: у дома №18 на улице Планерная, у дома №1 на улице Ватутина, у дома №20 на Ленинградском шоссе и вдоль школы №22 на улице Микояна. На следующей неделе специалисты приступят к укладке последней в этом году народной тропы в деревне Клушино. Тропы благоустраивают по единому стандарту. На дорожках укладывают асфальтовое покрытие шириной два метра и устанавливают бортовые камни. После строительных работ приступают к озеленению прилегающей к дорожкам территории. Пешеходные дорожки прокладывают по проторенным людьми тропинкам. Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20250807/khimki-2033980671.html

химки (городской округ в московской области)

сходня

ленинградское шоссе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), сходня, ленинградское шоссе, андрей воробьев