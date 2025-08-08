https://ria.ru/20250808/khimki-2034133947.html
Более 20 народных троп благоустроили в подмосковных Химках
Более 20 народных троп благоустроили в подмосковных Химках - РИА Новости, 08.08.2025
Более 20 народных троп благоустроили в подмосковных Химках
В подмосковных Химках завершаются работы по благоустройству пешеходных коммуникаций, с начала летнего сезона специалисты обустроили 21 народную тропу, сообщает... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T13:33:00+03:00
2025-08-08T13:33:00+03:00
2025-08-08T13:33:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
сходня
ленинградское шоссе
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034133059_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8cda19adab27336dc955e12695d4e0d7.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В подмосковных Химках завершаются работы по благоустройству пешеходных коммуникаций, с начала летнего сезона специалисты обустроили 21 народную тропу, сообщает пресс-служба администрации округа. Удобные пешеходные дорожки появились в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Сходня и Подрезково. На четырех участках проводят финальные работы по обустройству газона: у дома №18 на улице Планерная, у дома №1 на улице Ватутина, у дома №20 на Ленинградском шоссе и вдоль школы №22 на улице Микояна. На следующей неделе специалисты приступят к укладке последней в этом году народной тропы в деревне Клушино. Тропы благоустраивают по единому стандарту. На дорожках укладывают асфальтовое покрытие шириной два метра и устанавливают бортовые камни. После строительных работ приступают к озеленению прилегающей к дорожкам территории. Пешеходные дорожки прокладывают по проторенным людьми тропинкам. Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20250807/khimki-2033980671.html
химки (городской округ в московской области)
сходня
ленинградское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034133059_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6d2301843bd051c97b76bd54a7a5f47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), сходня, ленинградское шоссе, андрей воробьев
Химки (городской округ в Московской области), Сходня, Ленинградское шоссе, Андрей Воробьев
Более 20 народных троп благоустроили в подмосковных Химках
Свыше 20 народных троп благоустроили в подмосковных Химках с начала лета
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В подмосковных Химках завершаются работы по благоустройству пешеходных коммуникаций, с начала летнего сезона специалисты обустроили 21 народную тропу, сообщает пресс-служба администрации округа.
Удобные пешеходные дорожки появились в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Сходня и Подрезково.
На четырех участках проводят финальные работы по обустройству газона: у дома №18 на улице Планерная, у дома №1 на улице Ватутина, у дома №20 на Ленинградском шоссе и вдоль школы №22 на улице Микояна. На следующей неделе специалисты приступят к укладке последней в этом году народной тропы в деревне Клушино.
Тропы благоустраивают по единому стандарту. На дорожках укладывают асфальтовое покрытие шириной два метра и устанавливают бортовые камни. После строительных работ приступают к озеленению прилегающей к дорожкам территории.
Пешеходные дорожки прокладывают по проторенным людьми тропинкам. Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.