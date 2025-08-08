https://ria.ru/20250808/kherson-2034133692.html

Пять человек пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области за сутки

2025-08-08T13:32:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в Херсонской области за минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ, все госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима пострадали пять человек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По данным губернатора, ранены четыре мужчины в селах Гладковка и Новая Збурьевка и одна женщина в Алешках. Все пострадавшие с ранениями госпитализированы, отметил Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

