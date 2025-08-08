https://ria.ru/20250808/kherson-2034133692.html
Пять человек пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области за сутки
Пять человек пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.08.2025
Пять человек пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области за сутки
Пять человек пострадали в Херсонской области за минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ, все госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T13:32:00+03:00
2025-08-08T13:32:00+03:00
2025-08-08T13:32:00+03:00
происшествия
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034132400_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92027ef0d5ed2d8453f931f446c0417e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в Херсонской области за минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ, все госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима пострадали пять человек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По данным губернатора, ранены четыре мужчины в селах Гладковка и Новая Збурьевка и одна женщина в Алешках. Все пострадавшие с ранениями госпитализированы, отметил Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034132400_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ba5513cd70811923544b95d537713f6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Пять человек пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области за сутки
Четверо мужчин и женщина получили ранения при обстрелах ВСУ в Херсонской области