Рейтинг@Mail.ru
Пять человек пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/kherson-2034133692.html
Пять человек пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области за сутки
Пять человек пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.08.2025
Пять человек пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области за сутки
Пять человек пострадали в Херсонской области за минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ, все госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T13:32:00+03:00
2025-08-08T13:32:00+03:00
происшествия
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034132400_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92027ef0d5ed2d8453f931f446c0417e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в Херсонской области за минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ, все госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима пострадали пять человек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По данным губернатора, ранены четыре мужчины в селах Гладковка и Новая Збурьевка и одна женщина в Алешках. Все пострадавшие с ранениями госпитализированы, отметил Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034132400_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ba5513cd70811923544b95d537713f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Пять человек пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области за сутки

Четверо мужчин и женщина получили ранения при обстрелах ВСУ в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ в Херсонской области
Последствия удара ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ в Херсонской области
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в Херсонской области за минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ, все госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима пострадали пять человек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, ранены четыре мужчины в селах Гладковка и Новая Збурьевка и одна женщина в Алешках. Все пострадавшие с ранениями госпитализированы, отметил Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияХерсонская областьРоссияДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала