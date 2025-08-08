https://ria.ru/20250808/kazan-2034087305.html

Битва искусственных интеллектов в строительстве впервые пройдет в Казани

Битва искусственных интеллектов в строительстве впервые пройдет в Казани

КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. "Битва искусственных интеллектов" в сфере строительства впервые пройдет в Казани в рамках международного форума "Ребус 2025: Цифровизация. Инфраструктура", сообщают организаторы. "На полях форума "Ребус 2025: Цифровизация. Инфраструктура" продемонстрируют работу искусственного интеллекта и его способность трансформировать строительную отрасль. "Битва искусственных интеллектов" - это мероприятие с практической сессией и воркшопом", - говорится в сообщении. Согласно прогнозам Всемирного банка, объем рынка искусственного интеллекта в сегменте строительства уже к 2027 году превысит 3,3 миллиарда долларов. Это во многом обусловлено потенциалом применения AI-технологий на всех этапах - от разработки концепции до завершения проектов. В России уже есть примеры реализации цифровых проектов в этом сегменте - в 2019 году в Якутии запустили пилотные проекты по цифровизации ЖКХ, подобные решения внедрялись и в Москве, и в других субъектах РФ. Подтвержденная эффективность пробных стартов цифровых проектов ставит новую задачу - переходить к масштабированию и тиражированию решений на всю отрасль и на всю страну. Задача "Битвы искусственных интеллектов" - объяснить и показать, как на самом деле работают инновационные цифровые продукты, как происходит процесс их внедрения, и избавиться от стереотипов, связанных с применением AI-решений в сфере строительства. "Битва искусственных интеллектов" начнется с практической сессии. Участникам продемонстрируют сквозной цикл строительства через работу AI-решений. Уже используемые на практике платформы "сразятся" на цифровом поле боя - их эффективность проверят при решении конкретных задач. Для этого представители вендоров, работающих в сегментах BIM и документооборота, объединятся в команды и покажут технику использования своих инструментов на реальных данных - сметах, графиках и 2D-чертежах. Вторая часть "Битвы искусственных интеллектов" - воркшоп для представителей госструктур в сфере строительства и архитектуры. Он будет посвящен использованию AI-технологий в работе ведомств. Участники самостоятельно разработают дорожные карты внедрения искусственного интеллекта в госучреждениях в сфере строительства.

2025

