Католикос всех армян отправился с визитом в США

Католикос всех армян отправился с визитом в США - РИА Новости, 08.08.2025

Католикос всех армян отправился с визитом в США

Католикос всех армян Гарегин II отправился с недельным визитом в США, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви -... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:21:00+03:00

2025-08-08T10:21:00+03:00

2025-08-08T10:21:00+03:00

армения

сша

россия

гарегин ii

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II отправился с недельным визитом в США, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина. "Восьмого августа Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II отбыл с недельным патриаршим визитом в армянскую восточную епархию США", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Соединенных Штатах глава Армянской церкви встретится с правящим архиереем епархии, духовенством и благотворителями ААЦ, чтобы обсудить программы, реализуемые Святым Эчмиадзином. Визит проходит на фоне конфликта Армянской апостольской церкви с властями Армении. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

