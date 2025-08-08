Рейтинг@Mail.ru
Католикос всех армян отправился с визитом в США - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/katolikos-2034087738.html
Католикос всех армян отправился с визитом в США
Католикос всех армян отправился с визитом в США - РИА Новости, 08.08.2025
Католикос всех армян отправился с визитом в США
Католикос всех армян Гарегин II отправился с недельным визитом в США, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви -... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:21:00+03:00
2025-08-08T10:21:00+03:00
армения
сша
россия
гарегин ii
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_bad64c1f3f754d3f6892675a50f8626e.jpg
ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II отправился с недельным визитом в США, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина. "Восьмого августа Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II отбыл с недельным патриаршим визитом в армянскую восточную епархию США", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Соединенных Штатах глава Армянской церкви встретится с правящим архиереем епархии, духовенством и благотворителями ААЦ, чтобы обсудить программы, реализуемые Святым Эчмиадзином. Визит проходит на фоне конфликта Армянской апостольской церкви с властями Армении. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
армения
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cffd252f3d1a13d188614e6d221ffe29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, сша, россия, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook
Армения, США, Россия, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Facebook
Католикос всех армян отправился с визитом в США

Католикос всех армян Гарегин II отправился с недельным визитом в США

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II отправился с недельным визитом в США, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"Восьмого августа Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II отбыл с недельным патриаршим визитом в армянскую восточную епархию США", - говорится в сообщении.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Католикос всех армян высказался о нападках властей на церковь
22 июня, 14:32
Отмечается, что в Соединенных Штатах глава Армянской церкви встретится с правящим архиереем епархии, духовенством и благотворителями ААЦ, чтобы обсудить программы, реализуемые Святым Эчмиадзином.
Визит проходит на фоне конфликта Армянской апостольской церкви с властями Армении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00
 
АрменияСШАРоссияГарегин IIНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала