Пилоту вертолета стало плохо во время экскурсии на Камчатке

2025-08-08T13:30:00+03:00

2025-08-08T14:09:00+03:00

происшествия

камчатка

россия

елизово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Пилот вертолёта Robinson, который умер при эвакуации с вулкана Крашенинникова на Камчатке, почувствовал себя плохо во время экскурсионной прогулки, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. Вертолет Ми-8 МЧС России в пятницу эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после нештатной посадки коммерческого вертолета и смерти его пилота, ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Отмечалось, что туристов благополучно доставили в Елизово. "Вертолёт при посадке на вулкан Крашенинникова не получил никаких повреждений, всё прошло штатно. Сам инцидент произошёл именно во время экскурсионной прогулки по вулкану. Детей среди туристов не было", - сообщил собеседник. В августе вулкан Крашенинникова "проснулся" после мощного землетрясения на Камчатке и начал извергаться впервые спустя почти 600 лет молчания. Ему присвоили оранжевый код авиационной опасности: активность опасна для низколетящих самолётов из-за выброса пепла, который периодически происходит почти неделю. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

