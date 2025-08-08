Рейтинг@Mail.ru
Пилоту вертолета стало плохо во время экскурсии на Камчатке - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 08.08.2025 (обновлено: 14:09 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/kamchatka-2034133187.html
Пилоту вертолета стало плохо во время экскурсии на Камчатке
Пилоту вертолета стало плохо во время экскурсии на Камчатке - РИА Новости, 08.08.2025
Пилоту вертолета стало плохо во время экскурсии на Камчатке
Пилот вертолёта Robinson, который умер при эвакуации с вулкана Крашенинникова на Камчатке, почувствовал себя плохо во время экскурсионной прогулки, сообщили РИА РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T13:30:00+03:00
2025-08-08T14:09:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
елизово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034128075_0:413:958:952_1920x0_80_0_0_8401727a0ae066c05ed1c2eac2747a6e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Пилот вертолёта Robinson, который умер при эвакуации с вулкана Крашенинникова на Камчатке, почувствовал себя плохо во время экскурсионной прогулки, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. Вертолет Ми-8 МЧС России в пятницу эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после нештатной посадки коммерческого вертолета и смерти его пилота, ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Отмечалось, что туристов благополучно доставили в Елизово. "Вертолёт при посадке на вулкан Крашенинникова не получил никаких повреждений, всё прошло штатно. Сам инцидент произошёл именно во время экскурсионной прогулки по вулкану. Детей среди туристов не было", - сообщил собеседник. В августе вулкан Крашенинникова "проснулся" после мощного землетрясения на Камчатке и начал извергаться впервые спустя почти 600 лет молчания. Ему присвоили оранжевый код авиационной опасности: активность опасна для низколетящих самолётов из-за выброса пепла, который периодически происходит почти неделю. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250808/kamchatka-2034054348.html
https://ria.ru/20250808/zemletryasenie-2034064966.html
камчатка
россия
елизово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034128075_0:278:958:997_1920x0_80_0_0_71aa0f09196e9f673e614f3a2c3d11b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, россия, елизово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Камчатка, Россия, Елизово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Пилоту вертолета стало плохо во время экскурсии на Камчатке

Пилоту вертолета Robinson стало плохо во время экскурсии на Камчатке

© Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramВертолет Robinson, совершивший нештатную посадку на Камчатке
Вертолет Robinson, совершивший нештатную посадку на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Дальневосточная транспортная прокуратура/Telegram
Вертолет Robinson, совершивший нештатную посадку на Камчатке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Пилот вертолёта Robinson, который умер при эвакуации с вулкана Крашенинникова на Камчатке, почувствовал себя плохо во время экскурсионной прогулки, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона.
Вертолет Ми-8 МЧС России в пятницу эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после нештатной посадки коммерческого вертолета и смерти его пилота, ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Отмечалось, что туристов благополучно доставили в Елизово.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Парки Вулканы Камчатки обратились к туристам с рекомендациями
03:35
"Вертолёт при посадке на вулкан Крашенинникова не получил никаких повреждений, всё прошло штатно. Сам инцидент произошёл именно во время экскурсионной прогулки по вулкану. Детей среди туристов не было", - сообщил собеседник.
В августе вулкан Крашенинникова "проснулся" после мощного землетрясения на Камчатке и начал извергаться впервые спустя почти 600 лет молчания. Ему присвоили оранжевый код авиационной опасности: активность опасна для низколетящих самолётов из-за выброса пепла, который периодически происходит почти неделю.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение
06:37
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияЕлизовоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала