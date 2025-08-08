https://ria.ru/20250808/kamchatka-2034133187.html
Пилоту вертолета стало плохо во время экскурсии на Камчатке
Пилоту вертолета стало плохо во время экскурсии на Камчатке - РИА Новости, 08.08.2025
Пилоту вертолета стало плохо во время экскурсии на Камчатке
Пилот вертолёта Robinson, который умер при эвакуации с вулкана Крашенинникова на Камчатке, почувствовал себя плохо во время экскурсионной прогулки, сообщили РИА РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T13:30:00+03:00
2025-08-08T13:30:00+03:00
2025-08-08T14:09:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
елизово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034128075_0:413:958:952_1920x0_80_0_0_8401727a0ae066c05ed1c2eac2747a6e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Пилот вертолёта Robinson, который умер при эвакуации с вулкана Крашенинникова на Камчатке, почувствовал себя плохо во время экскурсионной прогулки, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. Вертолет Ми-8 МЧС России в пятницу эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после нештатной посадки коммерческого вертолета и смерти его пилота, ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Отмечалось, что туристов благополучно доставили в Елизово. "Вертолёт при посадке на вулкан Крашенинникова не получил никаких повреждений, всё прошло штатно. Сам инцидент произошёл именно во время экскурсионной прогулки по вулкану. Детей среди туристов не было", - сообщил собеседник. В августе вулкан Крашенинникова "проснулся" после мощного землетрясения на Камчатке и начал извергаться впервые спустя почти 600 лет молчания. Ему присвоили оранжевый код авиационной опасности: активность опасна для низколетящих самолётов из-за выброса пепла, который периодически происходит почти неделю. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250808/kamchatka-2034054348.html
https://ria.ru/20250808/zemletryasenie-2034064966.html
камчатка
россия
елизово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034128075_0:278:958:997_1920x0_80_0_0_71aa0f09196e9f673e614f3a2c3d11b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, елизово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Камчатка, Россия, Елизово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Пилоту вертолета стало плохо во время экскурсии на Камчатке
Пилоту вертолета Robinson стало плохо во время экскурсии на Камчатке