На Камчатке начались проверки после гибели пилота вертолета

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят проверки после гибели пилота вертолета Robinson на Камчатке, сообщают ведомства. Вертолет Ми-8 эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после нештатной посадки коммерческого вертолета и смерти его пилота, людей доставили в Елизово, рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "По предварительным данным, у 59-летнего пилота ухудшилось состояние здоровья после посадки на вулкане Крашенинникова. Второй пилот организовал его транспортировку в Петропавловск-Камчатский, но пострадавший скончался по пути", — сообщили в СК. Как уточнили в транспортной прокуратуре, инцидент произошел 8 августа во время полета по маршруту Петропавловск-Камчатский — Долина Гейзеров — вулкан Крашенинникова. На борту вертолета находились три пассажира, которые не пострадали и были эвакуированы. "Проверяется соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и законность перевозок пассажиров", — отметили в прокуратуре. СК ведет доследственную проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведомство изучает все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние воздушного судна и состояние здоровья пилота перед полетом. По данным следствия, второй вертолет с туристами также совершал экскурсионный полет по тому же маршруту. Все шесть пассажиров были благополучно доставлены в Петропавловск-Камчатский. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны после завершения всех проверочных мероприятий и судебно-медицинской экспертизы.

