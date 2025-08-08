Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Камчатки поручил усилить безопасность школ - РИА Новости, 08.08.2025
05:47 08.08.2025
Губернатор Камчатки поручил усилить безопасность школ
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел рабочее совещание по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, уделив особое внимание... РИА Новости, 08.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел рабочее совещание по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, уделив особое внимание мерам безопасности после недавних землетрясений в регионе, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Главный приоритет — безопасность детей. Здесь не может быть никаких компромиссов", — подчеркнул губернатор. Как сообщил Солодов, до 1 сентября во всех учебных заведениях Камчатки пройдут учения по эвакуации на случай землетрясений. Особое внимание будет уделено проверке эвакуационных путей и маркировке безопасных зон в школах, детских садах и вузах. Солодов поручил организовать комплексное обследование всех образовательных объектов с привлечением экспертов Минстроя России. "После завершения проверок незамедлительно начнутся необходимые ремонтные работы", — добавил он. Отдельно губернатор отметил, что педагоги и работники образования, проявившие себя во время недавних сильных подземных толчков, будут поощрены. "Те, кто четко и профессионально действовал в экстремальной ситуации, защищая детей, заслуживают особого признания", — заключил Солодов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Губернатор Камчатки поручил усилить безопасность школ

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел рабочее совещание по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, уделив особое внимание мерам безопасности после недавних землетрясений в регионе, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Главный приоритет — безопасность детей. Здесь не может быть никаких компромиссов", — подчеркнул губернатор.
Как сообщил Солодов, до 1 сентября во всех учебных заведениях Камчатки пройдут учения по эвакуации на случай землетрясений. Особое внимание будет уделено проверке эвакуационных путей и маркировке безопасных зон в школах, детских садах и вузах.
Солодов поручил организовать комплексное обследование всех образовательных объектов с привлечением экспертов Минстроя России. "После завершения проверок незамедлительно начнутся необходимые ремонтные работы", — добавил он.
Отдельно губернатор отметил, что педагоги и работники образования, проявившие себя во время недавних сильных подземных толчков, будут поощрены. "Те, кто четко и профессионально действовал в экстремальной ситуации, защищая детей, заслуживают особого признания", — заключил Солодов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
