Парки Вулканы Камчатки обратились к туристам с рекомендациями

Парки Вулканы Камчатки обратились к туристам с рекомендациями - РИА Новости, 08.08.2025

Парки Вулканы Камчатки обратились к туристам с рекомендациями

Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" обратилась к туристам с рекомендациями по безопасному посещению вулканов после серии несчастных случаев

П-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" обратилась к туристам с рекомендациями по безопасному посещению вулканов после серии несчастных случаев, сообщает пресс-служба организации. "Последние происшествия наглядно показывают, что даже самые живописные вершины могут быть опасны. На вулкане Горелый туристка получила травму ноги и не смогла самостоятельно спуститься — потребовалась помощь спасателей", — отметили в природных парках. Как уточнили специалисты, в начале лета два путешественника пострадали при попытке восхождения на вулкан Вилючинский — один с переломом ноги, другая была госпитализирована после падения. В сети парков подчеркивают, что камчатские вулканы — уникальные, но сложные природные объекты. Для безопасности туристов рекомендуется: реалистично оценивать свою физическую подготовку; обязательно регистрировать маршрут в МЧС; изучать прогноз погоды перед выходом; избегать потенциально опасных участков. "Особенно важно не переоценивать свои силы при выборе сложных маршрутов", — добавили в организации. Спасатели напоминают, что своевременная регистрация маршрута значительно ускоряет помощь в чрезвычайных ситуациях. В последние месяцы на Камчатке участились случаи, когда неподготовленные туристы получают травмы при восхождениях. Специалисты призывают ответственно подходить к активному отдыху в горной местности.

