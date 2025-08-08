https://ria.ru/20250808/kamchatka-2034054348.html
Парки Вулканы Камчатки обратились к туристам с рекомендациями
Парки Вулканы Камчатки обратились к туристам с рекомендациями - РИА Новости, 08.08.2025
Парки Вулканы Камчатки обратились к туристам с рекомендациями
Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" обратилась к туристам с рекомендациями по безопасному посещению вулканов после серии несчастных случаев, сообщает... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T03:35:00+03:00
2025-08-08T03:35:00+03:00
2025-08-08T03:35:00+03:00
туризм
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5e75fa47b0572d6be0f868dcfb1bffca.jpg
П-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" обратилась к туристам с рекомендациями по безопасному посещению вулканов после серии несчастных случаев, сообщает пресс-служба организации. "Последние происшествия наглядно показывают, что даже самые живописные вершины могут быть опасны. На вулкане Горелый туристка получила травму ноги и не смогла самостоятельно спуститься — потребовалась помощь спасателей", — отметили в природных парках. Как уточнили специалисты, в начале лета два путешественника пострадали при попытке восхождения на вулкан Вилючинский — один с переломом ноги, другая была госпитализирована после падения. В сети парков подчеркивают, что камчатские вулканы — уникальные, но сложные природные объекты. Для безопасности туристов рекомендуется: реалистично оценивать свою физическую подготовку; обязательно регистрировать маршрут в МЧС; изучать прогноз погоды перед выходом; избегать потенциально опасных участков. "Особенно важно не переоценивать свои силы при выборе сложных маршрутов", — добавили в организации. Спасатели напоминают, что своевременная регистрация маршрута значительно ускоряет помощь в чрезвычайных ситуациях. В последние месяцы на Камчатке участились случаи, когда неподготовленные туристы получают травмы при восхождениях. Специалисты призывают ответственно подходить к активному отдыху в горной местности.
https://ria.ru/20250807/vulkan-2033935055.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_662f48ed82707d5033397d587b6c5291.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, общество
Туризм, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Общество
Парки Вулканы Камчатки обратились к туристам с рекомендациями
Парки Вулканы Камчатки призвали туристов трезво оценить силы перед восхождениями
П-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" обратилась к туристам с рекомендациями по безопасному посещению вулканов после серии несчастных случаев, сообщает пресс-служба организации.
"Последние происшествия наглядно показывают, что даже самые живописные вершины могут быть опасны. На вулкане Горелый туристка получила травму ноги и не смогла самостоятельно спуститься — потребовалась помощь спасателей", — отметили в природных парках.
Как уточнили специалисты, в начале лета два путешественника пострадали при попытке восхождения на вулкан Вилючинский — один с переломом ноги, другая была госпитализирована после падения.
В сети парков подчеркивают, что камчатские вулканы — уникальные, но сложные природные объекты. Для безопасности туристов рекомендуется: реалистично оценивать свою физическую подготовку; обязательно регистрировать маршрут в МЧС
; изучать прогноз погоды перед выходом; избегать потенциально опасных участков.
"Особенно важно не переоценивать свои силы при выборе сложных маршрутов", — добавили в организации. Спасатели напоминают, что своевременная регистрация маршрута значительно ускоряет помощь в чрезвычайных ситуациях.
В последние месяцы на Камчатке
участились случаи, когда неподготовленные туристы получают травмы при восхождениях. Специалисты призывают ответственно подходить к активному отдыху в горной местности.