Кабмин увеличил срок действия реестра российской промышленной продукции - РИА Новости, 08.08.2025
11:10 08.08.2025
Кабмин увеличил срок действия реестра российской промышленной продукции
Кабмин РФ увеличил срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, с трех до пяти лет.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Кабмин РФ увеличил срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, с трех до пяти лет. "Срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает её отечественное происхождение, увеличен с трех до пяти лет. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Такая мера, как отметили в правительстве, сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации, а также значительно снизит административную нагрузку на отечественных производителей. "Так, участие в госзакупках станет возможным без регулярного переоформления документации, которая нужна для допуска к торгам. Кроме того, принятое решение даст производителям возможность претендовать на получение мер государственной поддержки, которые рассчитаны на срок более трех лет", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что трехлетний срок действия реестровой записи был установлен правительством в 2022 году.
Кабмин увеличил срок действия реестра российской промышленной продукции

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Кабмин РФ увеличил срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, с трех до пяти лет.
"Срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает её отечественное происхождение, увеличен с трех до пяти лет. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Такая мера, как отметили в правительстве, сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации, а также значительно снизит административную нагрузку на отечественных производителей.
"Так, участие в госзакупках станет возможным без регулярного переоформления документации, которая нужна для допуска к торгам. Кроме того, принятое решение даст производителям возможность претендовать на получение мер государственной поддержки, которые рассчитаны на срок более трех лет", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что трехлетний срок действия реестровой записи был установлен правительством в 2022 году.
Заголовок открываемого материала