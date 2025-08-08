https://ria.ru/20250808/kabmin-2034098167.html
Кабмин увеличил срок действия реестра российской промышленной продукции
Кабмин увеличил срок действия реестра российской промышленной продукции - РИА Новости, 08.08.2025
Кабмин увеличил срок действия реестра российской промышленной продукции
Кабмин РФ увеличил срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, с трех до пяти лет. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:10:00+03:00
2025-08-08T11:10:00+03:00
2025-08-08T11:10:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000567904_154:567:2786:2048_1920x0_80_0_0_68cdbba8e46be4ac866fb5963bd81c5e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Кабмин РФ увеличил срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, с трех до пяти лет. "Срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает её отечественное происхождение, увеличен с трех до пяти лет. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Такая мера, как отметили в правительстве, сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации, а также значительно снизит административную нагрузку на отечественных производителей. "Так, участие в госзакупках станет возможным без регулярного переоформления документации, которая нужна для допуска к торгам. Кроме того, принятое решение даст производителям возможность претендовать на получение мер государственной поддержки, которые рассчитаны на срок более трех лет", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что трехлетний срок действия реестровой записи был установлен правительством в 2022 году.
https://ria.ru/20250704/pravitelstvo-2027306888.html
https://ria.ru/20250603/soft-2020614133.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000567904_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_927db617af851f59989524a24016569f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Кабмин увеличил срок действия реестра российской промышленной продукции
Кабмин увеличил срок действия реестра промышленной продукции до пяти лет
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Кабмин РФ увеличил срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, с трех до пяти лет.
"Срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает её отечественное происхождение, увеличен с трех до пяти лет. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Такая мера, как отметили в правительстве, сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации, а также значительно снизит административную нагрузку на отечественных производителей.
"Так, участие в госзакупках станет возможным без регулярного переоформления документации, которая нужна для допуска к торгам. Кроме того, принятое решение даст производителям возможность претендовать на получение мер государственной поддержки, которые рассчитаны на срок более трех лет", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что трехлетний срок действия реестровой записи был установлен правительством в 2022 году.