На юге Японии объявили эвакуацию из-за ливней

На юге Японии объявили эвакуацию из-за ливней

в мире

япония

кагосима (префектура)

ТОКИО, 8 авг - РИА Новости. Эвакуацию самого высокого пятого уровня в формулировке "экстренное обеспечение безопасности" объявили для 122,4 тысячи человек в городе Кирисима на юге Японии из-за ливней, сообщил телеканал NHK. В Кирисиме префектуры Кагосима с 5 часов утра (23.00 мск четверга) действует режим объявленной властями "особой тревоги из-за ливней", в результате чего два человека пострадали. Во многих районах уровень воды в реках грозит разливами. Кроме того, по прогнозам, на юге и севере префектуры сильные дожди и грозы возможны до воскресенья. Синоптики отмечают, что за 12 часов в некоторых районах Кирисимы выпало 495 миллиметров осадков, что соответствует 1,5-месячной норме. Пятый уровень опасности означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Это значит, что в случае, если человек не успел покинуть свой дом и уйти в эвакуационный пункт, ему надлежит не предпринимать попыток выйти на улицу, так как это может быть сопряжено с еще большим риском, а постараться обеспечить свою безопасность в тех условиях, в которых он оказался, в частности подняться на верхние этажи здания и выше второго этажа и выбрать наиболее безопасное место.

япония

кагосима (префектура)

