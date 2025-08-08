Рейтинг@Mail.ru
Швейцария призвала Израиль прекратить огонь в Газе
14:48 08.08.2025
Швейцария призвала Израиль прекратить огонь в Газе
в мире
израиль
швейцария
россия
биньямин нетаньяху
хамас
палестинская национальная администрация
оон
ЖЕНЕВА, 8 авг - РИА Новости. Швейцария глубоко обеспокоена решением израильского правительства расширить военные операции в секторе Газа и вновь призывает к прекращению огня, сообщило МИД Швейцарии в соцсети X.
В четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать его под контроль нового "гражданского правительства". Он добавил, что в то же время Государство Израиль не планирует удерживать контроль над сектором, цель операции - установление "периметра безопасности".
"Швейцария глубоко обеспокоена решением правительства Израиля расширить военные операции в секторе Газа. Активизация боевых действий чревата дальнейшим ухудшением и без того катастрофической гуманитарной ситуации", - сказано в публикации.
МИД Швейцарии вновь призывает к немедленному и беспрепятственному гуманитарному доступу, прекращению огня, освобождению всех заложников и возобновлению политического процесса, направленного на урегулирование на основе сосуществования двух государств.
Газета Times of Israel, ссылаясь на заявление офиса Нетаньяху, подтвердила решение израильского кабмина. Согласно заявлению, Израиль будет предоставлять гуманитарную помощь мирному населению вне зон боевых действий. Кроме того, кабмин утвердил пять требований, которые будут предъявлены в обмен на окончание конфликта с палестинским движением ХАМАС. Они включают в себя разоружение движения, возврат всех 50 заложников, демилитаризацию сектора Газа, израильский контроль над безопасностью сектора, а также наличие третьего альтернативного правительства кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
