В Израиле опровергли сообщения, что Трамп накричал на Нетаньяху
13:41 08.08.2025
В Израиле опровергли сообщения, что Трамп накричал на Нетаньяху
В Израиле опровергли сообщения, что Трамп накричал на Нетаньяху
2025-08-08T13:41:00+03:00
2025-08-08T13:41:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
тедрос адханом гебрейесус
хамас
бапор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033872136_304:391:2825:1809_1920x0_80_0_0_57b6ec82d14d6862cf49cbcc96d3ab19.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора, в котором обсуждалась гуманитарная ситуация в секторе Газа, накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху являются ложными, сообщила в пятницу пресс-служба израильского премьера. В пятницу телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что 28 июля у Нетаньяху и Трампа состоялся частный телефонный разговор, который вылился в крики на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу работы Гуманитарного фонда Газы - механизма по оказанию помощи, поддерживаемый США и Израилем. Утверждалось, что израильский премьер отрицал информацию о массовом голоде в секторе, заявляя, что она была сфабрикована палестинским движением ХАМАС. В свою очередь, Трамп начал кричать, что не хочет слышать, что голод — это фейк, и что у него имеются доказательства того, что дети в Газе голодают. "Сообщение о том, что между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом произошла словесная перепалка на повышенных тонах, полностью является ложным", - говорится в сообщении. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с воздуха. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, тедрос адханом гебрейесус, хамас, бапор, воз
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Тедрос Адханом Гебрейесус, ХАМАС, БАПОР, ВОЗ
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуТедрос Адханом ГебрейесусХАМАСБАПОРВОЗ
 
 
