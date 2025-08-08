https://ria.ru/20250808/izrail-2034125526.html

Нидерланды отменили поставки военно-морской техники Израилю

Нидерланды отменили поставки военно-морской техники Израилю

Нидерланды отменяют поставки военно-морской техники в Израиль из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа

в мире

израиль

нидерланды

ливан

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

ГААГА, 8 авг - РИА Новости. Нидерланды отменяют поставки военно-морской техники в Израиль из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа, сообщает телерадиокомпания NOS со ссылкой на МИД страны. По данным телекомпании, министерство иностранных дел Нидерландов отзывает три разрешения на экспорт компонентов военно-морских кораблей в Израиль. Представитель нидерландского МИД отметил, что разрешения были пересмотрены и отозваны в прошлом месяце "в связи с ухудшением ситуации в секторе Газа" и "риском нежелательного конечного использования" военной техники. Правозащитники и эксперты в Нидерландах неоднократно выражали опасения, что экспортируемое из Нидерландов в Израиль оружие может способствовать насилию и геноциду в секторе Газа. Нидерландский Консультативный комитет по международному публичному праву (CAVV) в своем докладе, опубликованном во вторник, пришел к выводу, что правительство Нидерландов юридически обязано принимать меры для предотвращения геноцида, в том числе в секторе Газа. В четверг глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в ходе срочных дебатов в парламенте о ситуации в секторе Газа заявил, что экспорт оружия в Израиль контролируется так строго, что его попадание в эту страну "практически невозможно", в то время как многие депутаты считают принятые меры недостаточными и призывают власти к ужесточению оружейного эмбарго в отношении Государства Израиль. Нидерландские эксперты и гуманитарные организации не раз отмечали, что правительство страны игнорирует возможности усилить давление на израильское руководство. Гуманитарные организации, включая Oxfam Novib, призывали к немедленным действиям: прекращению поставок оружия Израилю и передаче гуманитарной помощи в сектор Газа под контролем ООН. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

израиль

нидерланды

ливан

