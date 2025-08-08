Правительство Израиля одобрило предложение о разгроме ХАМАС
Израильская армия будет готовиться к установлению контроля над Газой
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение главы правительства о разгроме палестинского движения ХАМАС, заявил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"Комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) одобрила предложение премьер-министра о разгроме ХАМАС. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ред.) подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий", — говорится в сообщении.
При этом кабмин большинством голосов принял пять принципов завершения войны:
- разоружение правящей в секторе Газа организации;
- возврат всех 50 заложников;
- демилитаризация анклава;
- контроль Израиля над безопасностью сектора Газа;
- наличие третьего альтернативного правительства, кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации.
"Подавляющее большинство министров сочло, что альтернативный план, представленный кабинету, не обеспечит ни разгром ХАМАС, ни возвращение заложников", — написал советник офиса Нетаньяху.
В четверг Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового гражданского правительства. Премьер уточнил, что Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, а лишь намерен установить "периметр безопасности".
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
- Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС из сектора Газа.
- Участники движения открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
- В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам.
- Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
- Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян.
- Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.