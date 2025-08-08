Правительство Израиля одобрило предложение о разгроме ХАМАС

https://ria.ru/20250808/izrail-2034065111.html

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение главы правительства о разгроме палестинского движения ХАМАС, заявил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху."Комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) одобрила предложение премьер-министра о разгроме ХАМАС. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ред.) подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий", — говорится в сообщении.При этом кабмин большинством голосов принял пять принципов завершения войны:"Подавляющее большинство министров сочло, что альтернативный план, представленный кабинету, не обеспечит ни разгром ХАМАС, ни возвращение заложников", — написал советник офиса Нетаньяху.Обострение конфликта на Ближнем Востоке

