Правительство Израиля одобрило предложение о разгроме ХАМАС - РИА Новости, 08.08.2025
06:39 08.08.2025 (обновлено: 10:28 08.08.2025)
Правительство Израиля одобрило предложение о разгроме ХАМАС
в мире
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
ближний восток
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение главы правительства о разгроме палестинского движения ХАМАС, заявил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху."Комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) одобрила предложение премьер-министра о разгроме ХАМАС. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ред.) подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий", — говорится в сообщении.При этом кабмин большинством голосов принял пять принципов завершения войны:"Подавляющее большинство министров сочло, что альтернативный план, представленный кабинету, не обеспечит ни разгром ХАМАС, ни возвращение заложников", — написал советник офиса Нетаньяху.Обострение конфликта на Ближнем Востоке
израиль
ближний восток
2025
Израильская армия будет готовиться к установлению контроля над Газой

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение главы правительства о разгроме палестинского движения ХАМАС, заявил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"Комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) одобрила предложение премьер-министра о разгроме ХАМАС. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ред.) подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий", — говорится в сообщении.
При этом кабмин большинством голосов принял пять принципов завершения войны:
  • разоружение правящей в секторе Газа организации;
  • возврат всех 50 заложников;
  • демилитаризация анклава;
  • контроль Израиля над безопасностью сектора Газа;
  • наличие третьего альтернативного правительства, кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации.
«
"Подавляющее большинство министров сочло, что альтернативный план, представленный кабинету, не обеспечит ни разгром ХАМАС, ни возвращение заложников", — написал советник офиса Нетаньяху.

В четверг Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового гражданского правительства. Премьер уточнил, что Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, а лишь намерен установить "периметр безопасности".

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

  • Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС из сектора Газа.
  • Участники движения открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
  • В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам.
  • Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
  • Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян.
  • Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В миреИзраильХАМАСБиньямин НетаньяхуБлижний Восток
 
 
