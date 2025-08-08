https://ria.ru/20250808/izrail-2034057405.html

Правительство Израиля утвердило решение Нетаньяху по Газе

Правительство Израиля утвердило решение Нетаньяху по Газе

Правительство Израиля утвердило решение Нетаньяху по Газе

08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X."Израильский чиновник сообщил мне: израильский военно-политический кабинет одобрил предложение премьер-министра Нетаньяху об оккупации города Газа", — написал журналист.Позднее это заявление подтвердила газета Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху. По данным издания, Израиль будет предоставлять гуманитарную помощь мирному населению вне зон боевых действий. Кроме того, кабмин еврейского государства выдвинул пять требований, которые предъявит в обмен на окончание войны с палестинским движением ХАМАС:Обострение конфликта на Ближнем Востоке

