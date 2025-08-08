Правительство Израиля утвердило решение Нетаньяху по Газе
Журналист Axios сообщил, что кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.
"Израильский чиновник сообщил мне: израильский военно-политический кабинет одобрил предложение премьер-министра Нетаньяху об оккупации города Газа", — написал журналист.
Позднее это заявление подтвердила газета Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху. По данным издания, Израиль будет предоставлять гуманитарную помощь мирному населению вне зон боевых действий. Кроме того, кабмин еврейского государства выдвинул пять требований, которые предъявит в обмен на окончание войны с палестинским движением ХАМАС:
- разоружение правящей в секторе Газа организации;
- возврат всех 50 заложников;
- демилитаризация анклава;
- контроль Израиля над безопасностью сектора Газа;
- наличие третьего альтернативного правительства, кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации.
В четверг Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового гражданского правительства. Премьер уточнил, что Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, а лишь намерен установить "периметр безопасности".
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
- Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС из сектора Газа.
- Участники движения открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
- В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам.
- Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
- Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян.
- Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.