https://ria.ru/20250808/italiya-2034052348.html
Итальянский активист потерял работу из-за помощи Донбассу
Итальянский активист потерял работу из-за помощи Донбассу - РИА Новости, 08.08.2025
Итальянский активист потерял работу из-за помощи Донбассу
Итальянский активист Франческо Сабузи в ходе поездки в Донецк рассказал РИА Новости, что потерял работу на родине из-за гуманитарной помощи жителям Донбасса. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T02:50:00+03:00
2025-08-08T02:50:00+03:00
2025-08-08T02:50:00+03:00
в мире
донбасс
донецк
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569969265_0:297:2856:1904_1920x0_80_0_0_295c125f732f1020a32c0fe263664c9f.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Итальянский активист Франческо Сабузи в ходе поездки в Донецк рассказал РИА Новости, что потерял работу на родине из-за гуманитарной помощи жителям Донбасса. "За то, что я был здесь, на Донбассе, я потерял работу", - сказал Сабузи. По его словам, его лишили прежнего рабочего места, аргументировав это тем, что он якобы представляет угрозу национальной безопасности. Как указал Сабузи, в Европе с одобрением относятся к тем, кто воевал на стороне Киева, и осуждают тех, кто помогал народу Донбасса. "Это особенность Европы. Если ты с украинцами, то это хорошо, если убиваешь за украинцев, это хорошо, а если собираешься оказывать помощь, рассказывать о том, что происходит на Донбассе, - это плохо. Если ты на нашей стороне, у тебя проблемы", — добавил он. Сабузи уже восемь раз посещал Донецкую Народную Республику, он один из соорганизаторов гуманитарного проекта "Антифашистский караван", членами которого являются представители разных стран. Его участники регулярно доставляют материальную, гуманитарную и медицинскую помощь для жителей Донбасса.
https://ria.ru/20241111/pevets-1983122708.html
https://ria.ru/20250520/slovakiya-2018134073.html
донбасс
донецк
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569969265_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_f45a4598a7fbe4d86155990777586761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецк, европа
В мире, Донбасс, Донецк, Европа
Итальянский активист потерял работу из-за помощи Донбассу
Итальянский активист Сабузи потерял работу на родине из-за помощи Донбассу