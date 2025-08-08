Рейтинг@Mail.ru
Итальянский активист потерял работу из-за помощи Донбассу - РИА Новости, 08.08.2025
02:50 08.08.2025
Итальянский активист потерял работу из-за помощи Донбассу
Итальянский активист потерял работу из-за помощи Донбассу - РИА Новости, 08.08.2025
Итальянский активист потерял работу из-за помощи Донбассу
Итальянский активист Франческо Сабузи в ходе поездки в Донецк рассказал РИА Новости, что потерял работу на родине из-за гуманитарной помощи жителям Донбасса. РИА Новости, 08.08.2025
в мире
донбасс
донецк
европа
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Итальянский активист Франческо Сабузи в ходе поездки в Донецк рассказал РИА Новости, что потерял работу на родине из-за гуманитарной помощи жителям Донбасса. "За то, что я был здесь, на Донбассе, я потерял работу", - сказал Сабузи. По его словам, его лишили прежнего рабочего места, аргументировав это тем, что он якобы представляет угрозу национальной безопасности. Как указал Сабузи, в Европе с одобрением относятся к тем, кто воевал на стороне Киева, и осуждают тех, кто помогал народу Донбасса. "Это особенность Европы. Если ты с украинцами, то это хорошо, если убиваешь за украинцев, это хорошо, а если собираешься оказывать помощь, рассказывать о том, что происходит на Донбассе, - это плохо. Если ты на нашей стороне, у тебя проблемы", — добавил он. Сабузи уже восемь раз посещал Донецкую Народную Республику, он один из соорганизаторов гуманитарного проекта "Антифашистский караван", членами которого являются представители разных стран. Его участники регулярно доставляют материальную, гуманитарную и медицинскую помощь для жителей Донбасса.
донбасс
донецк
европа
в мире, донбасс, донецк, европа
В мире, Донбасс, Донецк, Европа
Итальянский активист потерял работу из-за помощи Донбассу

Итальянский активист Сабузи потерял работу на родине из-за помощи Донбассу

На одной из улиц Неаполя
На одной из улиц Неаполя - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
На одной из улиц Неаполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Итальянский активист Франческо Сабузи в ходе поездки в Донецк рассказал РИА Новости, что потерял работу на родине из-за гуманитарной помощи жителям Донбасса.
"За то, что я был здесь, на Донбассе, я потерял работу", - сказал Сабузи.
По его словам, его лишили прежнего рабочего места, аргументировав это тем, что он якобы представляет угрозу национальной безопасности.
Как указал Сабузи, в Европе с одобрением относятся к тем, кто воевал на стороне Киева, и осуждают тех, кто помогал народу Донбасса.
"Это особенность Европы. Если ты с украинцами, то это хорошо, если убиваешь за украинцев, это хорошо, а если собираешься оказывать помощь, рассказывать о том, что происходит на Донбассе, - это плохо. Если ты на нашей стороне, у тебя проблемы", — добавил он.
Сабузи уже восемь раз посещал Донецкую Народную Республику, он один из соорганизаторов гуманитарного проекта "Антифашистский караван", членами которого являются представители разных стран. Его участники регулярно доставляют материальную, гуманитарную и медицинскую помощь для жителей Донбасса.
В миреДонбассДонецкЕвропа
 
 
